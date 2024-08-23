«Астон Вилла» — «Арсенал». Эмери вставит Артете палки в колёса

Грустно признавать, но последний месяц этого лета на исходе. Радует, что европейский клубный футбол уже вышел из отпуска и понемногу начинает набирать обороты. 24 августа на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Арсенал» 24 августа 2024 года

Несмотря на выездной статус, букмекеры отдают им предпочтение при выборе фаворита в предстоящем матче. Поставить на победу лондонского «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83, что легко представить как 54% вероятности. Победа бирмингемской «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 4.50 — это менее 23% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 2-го тура АПЛ получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.14. Самым вероятным, по мнению букмекеров, является счёт 1:1. На него дают коэффициент 6.90, что не так уж много для ставки этого типа.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» (24.08.2024)

Поскольку 1-й тур чемпионата Англии отгремел на прошлых выходных, оба клуба провели по одному матчу в новом сезоне. Отсюда и будем отталкиваться, ведь и тот, и другой одержали победы. Бирмингемская «Астон Вилла» гостила у «Вест Хэма», который теперь тренирует Хулен Лопетеги, и сумела выиграть со счётом 2:1. Судя по статистическим показателям, игра была равной, но острее атаковали гости.

В прошлом сезоне бирмингемская команда финишировала в топ-4 АПЛ, а потому квалифицировалась в Лигу чемпионов. Это историческое достижение позволило в межсезонье сохранить на посту главного тренера Унаи Эмери, а также продлить контракты с некоторыми лидерами. Например, до 2029 года подписался голкипер Эмилиано Мартинес. Очевидно, в проект верят.

Лондонский «Арсенал», в свою очередь, начал с победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 2:0. Вообще, преимущество было не такое большое, но главному тренеру Микелю Артете игра понравилась. А это кое о чём говорит, ведь испанец у руля столичного клуба с 19 декабря 2019 года, то есть почти пять лет. Разумеется, он прекрасно знает уровень своих подопечных.

На двоих два гола сообразили Кай Хаверц и Букайо Сака, у которых гол+пас в этом матче. И это показательно, ведь они прямо сейчас — лидеры «канониров». Куда важнее, что футболисты клуба, и не только эти, молоды и ещё не дошли до своей пиковой формы. То есть они ещё обязательно будут прогрессировать и бороться за чемпионство.

В прошлом сезоне «Арсенал» до последнего тура спорил за золотые медали с «Манчестер Сити», однако занял второе место. Обидно, но не критично. Второе место есть второе место, да и как минимум групповой этап Лиги чемпионов снова можно записать себе в актив. В прошлом сезоне, к слову, удалось дойти до четвертьфинала. Показательно!

Конечно, «Арсенал» выступит в роли фаворита в предстоящем матче даже на выезде. Однако «Астон Вилла», как видно, тоже сохранила свой солидный уровень, а потому наверняка даст бой. Думаю, логично ждать голы в обе стороны. Если коэффициент кажется слишком низким, эту ставку можно сдобрить Х2. Что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу гостей здесь может быть.

Ставка: обе забьют за 1.70.