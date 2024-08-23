«Барселона» — «Атлетик». Ханси Флик потирает руки

Новый сезон чемпионата Испании благополучно стартовал и начинает набирать обороты. 24 августа на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч 2-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик» Бильбао. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик» 24 августа 2024 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам в предстоящем матче Примеры. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.67, что можно представить как 61% вероятности. Победа «Атлетика» из Бильбао при этом оценивается коэффициентом 5.50 — вероятность ниже в три раза. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

Аналитики также считают, что матч чемпионата Испании получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если команды забьют гол в первые 15 минут, сыграет коэффициент 3.10. Наиболее вероятными, по мнению аналитиков, являются счета 1:1, 1:0 или 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Атлетик» Бильбао (24.08.2024)

Ханс-Дитер Флик дебютировал в испанской Примере с победы. «Барселона» под руководством нового тренера в 1-м туре встречалась на выезде с «Валенсией» и выиграла в волевом стиле со счётом 2:1. Любопытны сразу две вещи. Во-первых, все голы пришлись на период с 44-й по 49-ю минуту. Уход в раздевалку в расчёт, разумеется, не берём.

Второй момент — дубль Роберта Левандовского. Польский форвард сравнял счёт под самый перерыв с передачи юного Ламина Ямаля, а почти сразу после выхода на второй тайм реализовал пенальти. Не исключено влияние наставника, с которым Роберт работал в «Баварии», ведь он обрадовался этому назначению.

Сине-гранатовые заслуженно находятся в группе лидеров чемпионата Испании, ведь они — одни из немногих, кто выиграл в 1-м туре. Это важно в контексте борьбы за чемпионство с «Реалом», который очки потерял. Однако стоит докрутить игру впереди. Из 134 атак острых было всего 47, в то время как «Валенсия» показала похожее число при 68 атаках в целом.

«Атлетик» Бильбао под руководством Эрнесто Вальверде расцвёл. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Испании и до кучи квалифицировался в Лигу Европы. Однако новый пришлось начать с ничейного результата с «Хетафе» (1:1). Причём даже удалось открыть счёт и завладеть преимуществом, но победа была упущена.

В межсезонье состав у команды из Бильбао остался по большому счёту прежним. Однако Нико Уильямса активно сватают как раз в «Барселону», а основной голкипер Унай Симон до сих пор залечивает свою травму, полученную ещё на чемпионате Европы. При таких раскладах оказать серьёзное сопротивление на выезде в Барселоне будет непросто.

Вместе с тем очень много мячей ждать не приходится. Меньше «Атлетика» в прошлом сезоне чемпионата Испании пропустил только ставший чемпионом мадридский «Реал». Да и с «Барселоной» в последнее время научился играть — в трёх прошлых очных играх в Примере только два пропущенных при одной нулевой ничьей. Вот и получается 1Х через тотал меньше по голам.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча и «Барселона» не проиграет за 1.77.