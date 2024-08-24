«Динамо» — «Краснодар». Личка будет поосторожнее с Кордобой

Не успели оглянуться, как в Российской Премьер-Лиге уже добрались до 6-го тура. Центральной, разумеется, станет встреча «Зенит» — «Спартак». Однако стоит обратить отдельное внимание на матч «Динамо» Москва — «Краснодар», который пройдёт 25 августа на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Динамо» М — «Краснодар» 25 августа 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита предстоящей встречи РПЛ, но отдают едва заметное преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу московского «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41%. Победа «Краснодара» доступна с коэффициентом 2.85, что можно представить как 35% вероятности. Ничью оценивают в 4.00.

При этом аналитики уверены, что результативность матча будет высокой. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28. Поставить на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.57. Если мы увидим гол в первые 15 минут, сыграет коэффициент 3.00. Наиболее вероятным выставляют счёт 1:1, коэффициент составляет 6.70.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар» (25.08.2024)

Шутки шутками, а московское «Динамо» после пяти туров чемпионата России активно борется с «Зенитом» за лидерство. Столичный клуб одержал четыре победы с общим счётом 9:2 при единственном минимальном поражении от самих петербуржцев. Справедливости ради стоит отметить, что соперник был на пике, играл на своём поле, но даже так нанёс меньше ударов по воротам.

Фактически бело-голубые, даже не показывая прошлогодней результативности в атаке, сумели сохранить победное состояние. Если так пойдёт и дальше, то можно всерьёз говорить о конкуренции в чемпионской гонке. Хотя понятно, что свои проблемы у них тоже есть. Как, например, объяснить разгромное поражение со счётом 0:3 от «Спартака» в Кубке России? Состав ведь был боевой.

«Краснодар», в свою очередь, далёк от версии себя под руководством Владимира Ивича. Под руководством вернувшегося Мурада Мусаева в прошлом сезоне «быки» не сумели воспользоваться осечками «Зенита» по ходу сезона и заняли лишь второе место. Сейчас побед и действительно внушительных результатов у них довольно мало. Так бороться за золото будет трудно.

Честь краснодарцам делает разве то, что они до сих пор ни разу не проиграли в Российской Премьер-Лиге. Более того, в последнее время получилось разогнаться. После удивительных нулей в матче с «Факелом» (0:0), где преимущество по ударам составило 14:2, фортуна начала отдавать долги. Южане выиграли у ЦСКА (2:1), «Ахмата» (1:0) и «Пари НН» (2:1).

Как видно, оба соперника хороши, но небезупречны. И таких маркеров довольно много. «Динамо», например, потеряло Нгамалё из-за травмы, зато есть Тюкавин и Бителло. Последний, кстати, отдал четыре результативные передачи. «Краснодар» же радуется возвращению Кордобы, который успел отметиться ассистом. Однако клуб пока не выигрывал на выезде в РПЛ и тяжело набирает очки.

Любопытно и то, что прошлая очная встреча завершилась минимальной победой южан. А теперь придётся играть в Москве, где будет преимущество у столичных. Вот и получается, что чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону. Скорее всего, команды сыграют более аккуратно, учитывая возможности оппонента. Это может привести к ничьей.

Ставка: ничья за 4.00.