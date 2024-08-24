«Реал» — «Вальядолид». Килиан Мбаппе разозлится

Новый сезон чемпионата Испании благополучно стартовал и начинает набирать обороты. 25 августа на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч 2-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Вальядолид». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Испании «Реал» — «Вальядолид» 25 августа 2024 года

Букмекеры считают хозяев неоспоримыми фаворитами предстоящего матча, который пройдёт в Мадриде. Поставить на победу мадридского «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16, что даже приблизительно выше 86% вероятности. Победа «Вальядолида» при этом доступна с коэффициентом 18.00 — едва дотягивает до 6% вероятности. На ничью тоже внимание обращают постольку-поскольку.

Логично видеть в котировках аналитиков высокую вероятность результативного матча. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.10. Вместе с тем аналитики не сильно верят в гол гостей. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.95. Гол хозяев оценивается коэффициентом 1.01. Наиболее вероятными являются счета 2:0 и 3:0 в пользу принимающей стороны.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Вальядолид» (25.08.2024)

Начнём с гостей. «Вальядолид» вернулся в испанскую Примеру после годичной командировки в Сегунду. С одной стороны, он — один из немногих, кто одержал победу в 1-м туре нового сезона, а потому временно занял место среди лидеров. С другой стороны, в соперниках был скромный «Эспаньол» (1:0), который тоже перешёл из более низкого дивизиона.

Сам по себе «Вальядолид» не представляет грозную силу. Удивить может, но это будет достаточно редко в сезоне. Скорее всего, клуб станет бороться лишь за выживание. Что уж говорить, если общая стоимость всего состава ниже рыночной стоимости одного Килиана Мбаппе примерно в четыре раза. Если верить Transfermarkt, разумеется.

Выезд в Мадрид станет для скромной команды настоящим испытанием, проверкой на прочность, если угодно. Дело в том, что мадридский «Реал» после логичной и в целом заслуженной победы над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА расслабился и провалил старт сезона в чемпионате Испании. Теперь он будет особенно злым.

А как ещё назвать ничью, пусть и выездную, с «Мальоркой» в 1-м туре? «Сливочные» открыли счёт уже на 13-й минуте, владели преимуществом, но пропустили во втором тайме и не успели забить снова. Да к тому же потеряли Ферлана Менди — левый защитник получил прямую красную карточку уже в добавленное время. Карло Анчелотти за такое по головке явно не погладит.

Вполне логично теперь ждать от мадридского «Реала» большей агрессии, более обнажённых клыков. В прошлый раз этот тигр выписал «Вальядолиду» 0:6 на «Сантьяго Бернабеу». В этот раз, конечно, шесть безответных мячей будет жирновато. Всё-таки гости только вернулись в элиту и будут стараться цепляться за очки со всеми, пока гранды не набрали ход.

И всё же на гандикап хозяева рассчитывать могут. При условии, конечно, что перестанут воображать, будто теперь с Килианом Мбаппе им не нужно пахать, как это было до прихода французской звезды. Победа «Реала» с форой (-2) выглядит заманчиво. Если думаете поднять вероятный выигрыш, присмотритесь к варианту без подстраховки — Ф1(-2.5).

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.72.