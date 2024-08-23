«Парма» — «Милан». Сколько козырей у Паулу Фонсеки?

Много! Главное — научиться ими пользоваться. Окафор не единственный, кто может спасти игру.

Наступление выходных – это всегда праздник для футбольных болельщиков. 24 августа в матче 2-го тура Серии А «Парма» будет играть с «Миланом» на стадионе «Эннио Тардини». Начало встречи – в 19:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Парма» — «Милан» 24 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «дьяволов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.72. Шансы «крестоносцев» оценили в 4.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.15. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Серии А «Парма» — «Милан» (24.08.2024)

24 августа на стадионе «Эннио Тардини» состоится очень интересный матч между «Пармой» и «Миланом». «Дьяволы» привычно будут преследовать цель выиграть чемпионат Италии, ну а «крестоносцы» рассчитывают просто сохранить прописку. Прошлый сезон они провели в Серии В.

Ноа Окафор вновь оправдал свою репутацию «суперсаба». Швейцарец вышел на поле на 83-й минуте в минувшей встрече «Милана» с «Торино» и спас команду. К тому моменту «дьяволы» горели со счётом 0:2. Морате удалось забить один мяч, но спасительный гол на 90+5-й минуте записал на свой счёт именно Окафор.

В тот момент новый тренер Паулу Фонсека наверняка вздохнул с облегчением, ведь многие болельщики «Милана» по-прежнему скептически относятся к его назначению. И даже практически идеальная предсезонная подготовка не смогла их переубедить. А начни он Серию А с поражения – критики было бы невозможно избежать.

«Россонери» на протяжении 12 лет добывали хотя бы одну победу в первых двух турах чемпионата Италии. Поэтому «дьяволы» жаждут продлить эту серию в предстоящей встрече с уступающей во всех аспектах «Пармой». Состав позволяет. У «Милана» отличная глубина, особенно это касается атаки. С уходом Жиру хуже точно не стало. Йович, Мората, Чуквезе, Пулишич, Леау, Окафор – это мы ещё не копали глубже.

На старте сезона многие аутсайдеры преподносят сюрпризы. На них сказывается воодушевление, а также в их пользу играет недостаточно серьёзный настрой лидеров. Недооценка всегда имела место быть.

В прошлом сезоне «крестоносцы» выиграли Серию В с 76 очками. Они потерпели всего четыре поражения в 38 турах. Жёлто-синие уже вылетели из Кубка Италии, проиграв «Палермо» (0:1). Но оно и к лучшему. Таким образом, «Парма» сможет полностью сосредоточиться на первенстве и постарается сохранить прописку.

В матче 1-го тура уже чуть не случилась сенсация. «Крестоносцы» открыли счёт во встрече с «Фиорентиной» и удерживали его до 75-й минуты. При этом нельзя сказать, что «Парма» выглядела хуже или слабее «фиолетовых». Она нанесла 13 ударов в сторону ворот, из которых пять пришлись в створ.

К сожалению, предстоящую встречу может пропустить Мората из-за повреждения бедра. Но проблем с заменами у Паулу Фонсеки точно не будет. В любой момент может выйти на поле во втором тайме и спасти игру Окафор. А быть может, тренер и вовсе предоставит ему возможность сыграть с первых минут? Мы даже не будем ничего изобретать, а просто спрогнозируем победу «Милана» за 1.72.

Ставка: победа «Милана» за 1.72.