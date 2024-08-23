«Ахмат» — «Химки». Глушаков и Заболотный заставят Адиева задуматься

Может быть, тренеру грозненцев пора что-то менять или искать другую команду?

Пришло время для 6-го тура РПЛ. С каждым разом интриг становится больше. 24 августа «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» будут принимать «Химки». Начало игры – в 20:00 мск. Пока грозненцы находятся не в своей тарелке, химчане первыми в этом сезоне открыли счёт голам в ворота «Зенита».

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Химки» 24 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами грозненцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.82. Шансы химчан оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.95. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура РПЛ «Ахмат» — «Химки» (24.08.2024)

24 августа в матче 6-го тура РПЛ «Ахмат» на домашнем стадионе попытается одержать первую победу в сезоне. Правда, рассчитывать на неё сложно, ведь играть предстоит с «Химками», сотворившими небольшую, но всё-таки сенсацию в последней встрече с «Зенитом». Матч начнётся в 20:00 мск.

Пока грозненский клуб точно не в своей тарелке. Столько ожиданий было связано с назначением Магомеда Адиева на пост главного тренера. Всё-таки он привёл сборную Казахстана к прогрессу. Вот только с «Ахматом» у него пока одни неудачи в РПЛ. Как будет выходить наставник из тупика – непонятно.

Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и не одержала ни одной победы. Грозненцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), «Оренбургом» (0:0) и «Спартаком» (0:0), а уступили «Локомотиву» (0:5) и махачкалинскому «Динамо» (0:1). Совсем плохо с результативностью – всего один гол.

Единственное, чем может похвастаться «Ахмат» в этом сезоне – это разгром «Пари НН» (4:1) в Кубке России. Правда, цепляться за этот результат не стоит, с учётом изменений в составах и плохой формы нижегородцев.

Магомед Адиев высказался после поражения от махачкалинцев. По его словам, в раздевалке он ничего не сказал футболистам. Действительно, каждый игрок должен понимать, что результат плохой, страдает реализация, допускаются ошибки. Будем надеяться, что тренер найдёт решение всех проблем раньше, чем пойдёт в отставку.

«Химки» тоже находятся в поисках своей игры. Но в первую очередь виноваты большие изменения в составе перед стартом сезона. Команда сделала ставку на возрастных футболистов, в прошлом считавшихся одними из сильнейших. Быть может, есть ещё порох в пороховницах. Покажет время.

Денис Глушаков ещё не отметился результативным действием, но помогает советами. Антон Заболотный забил мяч и отдал голевой пас в матчах РПЛ, а Резиуан Мирзов всё ещё стоит в сторонке. Несмотря на это, Франк Артига находит способы удивлять соперников и получает похвалу от болельщиков.

«Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), уступили «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1), а победили «Рубин» (3:2). Однако всё это мелочи, по сравнению с результатом последней встречи.

Красно-чёрные чуть не сотворили громкую сенсацию в игре с «Зенитом». На 56-й минуте они открыли счёт и удерживали его до концовки матча. Совсем немного не хватило до победы. Химчане пропустили на 89-й минуте. Но они стали первой командой в этом сезоне РПЛ, которой удалось забить сине-бело-голубым. И были близки к успеху.

Ничья с лидером и действующим чемпионом непременно даст положительный импульс и воодушевит «Химки». Поэтому «Ахмат» ждёт ещё один непростой матч, который, вероятнее всего, обернётся поражением. Мы предлагаем поставить на победу красно-чёрных с коэффициентом 4.40. Не за что зацепиться в игре грозненцев, а вот химчане продолжают удивлять. У них есть хороший потенциал для роста. Он чувствуется.

Ставка: победа «Химок» за 4.40.