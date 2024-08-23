«Эспаньол» — «Реал Сосьедад». Отсутствие Захаряна сказывается

Бело-голубые проиграли первый матч сезона. С россиянином результат мог бы быть другим.

24 августа состоится матч 2-го тура Примеры «Эспаньол» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Сан-Себастьяна можно с коэффициентом 2.18. Успех бело-синих оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» 24 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» (24.08.2024)

На 24 августа запланированы четыре встречи 2-го тура чемпионата Испании. В одной из них на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне местный «Эспаньол» примет «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Как ни странно, «Реал Сосьедад» начал сезон с поражения. Причём проиграл он дома «Райо Вальекано», со счётом 1:2. У клуба из Сан-Себастьяна было значительное преимущество по владению мячом, но к 90-й минуте на табло горело 0:2. Лишь на восьмой минуте компенсированного времени получилось отквитать один мяч.

Обычно подопечные Иманола Альгуасиля хорошо начинают сезон. У них восстанавливаются запасы энергии, лазарет пустеет, опытный тренер тщательно подготавливает футболистов. Так было раньше, но теперь немного другие времена.

У «Реала Сосьедад» сразу несколько важных кадровых потерь. Одна из них — Арсен Захарян. Он перенёс операцию и, по предварительным данным, пропустит около двух-трёх месяцев. Несмотря на возникшие проблемы с адаптацией, клуб не разочарован в россиянине, тренер его поддерживает.

После перехода в составе «Реала Сосьедад» Захарян провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Хавбек ещё толком не раскрылся, но команде уже не хватает его присутствия на поле. С Арсеном креатива в игре становится чуть больше.

Впрочем, «Эспаньол» подопечные Альгуасиля должны победить и без Захаряна. «Попугаи» не первый год являются одним из главных аутсайдеров. Они постоянно располагаются в нижней части турнирной таблицы Примеры и периодически вылетают в Сегунду.

По итогам прошлого сезона бело-синие заняли четвёртое место в турнирной таблице Сегунды и с большим трудом добыли путёвку в элитный дивизион. В плей-офф у них возникли трудности сначала с хихонским «Спортингом» (1:0 и 0:0), а затем – с «Овьедо» (0:1 и 2:0).

Новый сезон бело-синие начали с поражения. Они уступили «Вальядолиду» (0:1). Одно в игре «Эспаньола» остаётся неизменно уже долгое время. У него очень плохо обстоят дела с результативностью. Команде с большим трудом даются создание и реализация опасных моментов.

Вся игра в нападении у каталонцев завязана на Хавьере Пуадо и Мартине Брейтуэйте, который хочет выкупить «Эспаньол» и выгнать нынешних боссов. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром Сегунды. В 43 встречах во втором по значимости дивизионе Испании он забил 22 мяча и отдал три результативные передачи. Однако игрок перешёл в бразильский «Гремио».

Реалии таковы, что даже для того, чтобы забить одному из аутсайдеров, «попугаям» не хватило мощности в нападении. Поставить на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет «Эспаньолу» и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» 24 августа 2024 года

У обеих команд эффективно функционирует защита, но недостаточно хорошо справляется со своими задачами нападение. Высокой результативности не ждём, равно как и победы «Эспаньола». У него хуже комплектация состава и ниже качество командного футбола, чем у «Реала Сосьедад».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.85.