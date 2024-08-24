Экспресс с коэффициентом 5.95: скромная «Барселона» и беспокойный «Арсенал»

Не ждём результативности от каталонцев, а вот «канонирам» придётся забивать.

Наступила суббота, а это означает, что нас ждёт большое количество интересных матчей топовых европейских лиг, а также РПЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.95.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»

Бирмингемская «Астон Вилла» в минувшей встрече гостила у «Вест Хэма», который теперь тренирует Хулен Лопетеги, и сумела выиграть со счётом 2:1. Лондонский «Арсенал», в свою очередь, начал с победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 2:0. Вообще, преимущество было не такое большое, но главному тренеру Микелю Артете игра понравилась.

Конечно, «Арсенал» выступит в роли фаворита в предстоящем матче даже на выезде. Однако «Астон Вилла», как видно, тоже сохранила свой солидный уровень, а потому наверняка даст бой. Думаем, логично ждать голы в обе стороны. Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 1.75.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик»

«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика в 1-м туре встречалась на выезде с «Валенсией» и выиграла в волевом стиле со счётом 2:1. Любопытны сразу две вещи. Во-первых, все голы пришлись на период с 44-й по 49-ю минуту. Уход в раздевалку в расчёт, разумеется, не берём. Второй момент — дубль Роберта Левандовского. Не исключено влияние наставника, с которым поляк работал в «Баварии», ведь он обрадовался этому назначению.

«Атлетик» Бильбао под руководством Эрнесто Вальверде расцвёл. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Испании и до кучи квалифицировался в Лигу Европы. Однако новый пришлось начать с ничейного результата с «Хетафе» (1:1). Причём даже удалось открыть счёт и завладеть преимуществом, но победа была упущена.

Очень много мячей ждать не приходится. Меньше «Атлетика» в прошлом сезоне чемпионата Испании пропустил только ставший чемпионом мадридский «Реал». Да и с «Барселоной» в последнее время научился играть — в трёх прошлых очных играх в Примере только два пропущенных при одной нулевой ничьей. Вот и поставим на тотал меньше трёх мячей за 1.70.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Химки»

«Ахмат» занимает предпоследнее место в турнирной таблице и не одержал ни одной победы. Грозненцы сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), с «Оренбургом» (0:0) и со «Спартаком» (0:0), а уступили «Локомотиву» (0:5) и махачкалинскому «Динамо» (0:1). Совсем плохо с результативностью – всего один гол.

«Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), уступили «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1), а победили «Рубин» (3:2). Однако всё это мелочи, по сравнению с результатом последней встречи. Красно-чёрные чуть не сотворили громкую сенсацию в игре с «Зенитом» — 1:1. Они вели в счёте и пропустили только на 89-й минуте.

Ничья с лидером и действующим чемпионом непременно даст положительный импульс и воодушевит «Химки». Поэтому «Ахмат» ждёт ещё один непростой матч, который, вероятнее всего, обернётся поражением. Мы предлагаем поставить на то, что красно-чёрные не проиграют, за 2.00.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: обе забьют в матче «Астон Вилла» — «Арсенал» за 1.75.

Ставка 2: тотал меньше 3 мячей в игре «Барселона» — «Атлетик» за 1.70.

Ставка 3: «Химки» не проиграют «Ахмату» за 2.00.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.70 Х 2.00 = 5.95.