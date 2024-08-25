«Атлетико» — «Жирона». Без украинцев конкуренцию не выдержать

Новый сезон чемпионата Испании благополучно стартовал и начинает набирать обороты. 25 августа на стадионе «Цивитас Метрополитано» состоится матч 2-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» Мадрид — «Жирона». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Испании «Атлетико» — «Жирона» 25 августа 2024 года

Букмекеры считают фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу мадридского «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 61% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 5.60 — это менее 20% вероятности. Ничья для ставки доступна с коэффициентом 4.40.

Зато аналитики почти уверены, что встреча испанской Примеры получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт при этом — 1:1. А в волевую победу любой команды не сильно верят, коэффициент составляет 6.20.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура Ла Лиги «Атлетико» Мадрид — «Жирона» (25.08.2024)

Очные встречи команд в прошлом сезоне чемпионата Испании сложились довольно весело. «Жирона» в первом круге на своём поле выиграла со счётом 4:3, а «Атлетико» во втором круге на своём поле победил со счётом 3:1. То есть за четыре тайма команды на двоих наколотили 11 мячей. Для нас, зрителей, это очень хорошо.

Есть предпосылки увидеть результативную игру снова. В последних сезонах мадридский «Атлетико» стал чаще забивать, не особенно обращая внимание на количество пропущенных мячей. Это говорит о том, что Диего Симеоне в последние годы делает упор на атакующую игру, которая, к слову, даёт плоды.

Перед стартом сезона-2024/2025 «матрасники» усилили атаку Александром Сёрлотом. Как видно, не зря. В 1-м туре Ла Лиги норвежский нападающий забил, чем помог своей новой команде спастись от поражения. С учётом сценария встречи, итоговые 2:2 можно считать удовлетворительными.

«Жирона», в свою очередь, недосчиталась очков в матче с «Бетисом». Тоже играла на выезде, тоже была вынуждена отыгрываться. Получилось на 72-й минуте. А ведь команда, которая произвела фурор бронзовым местом в прошлом сезоне, теперь привыкает играть без своих украинских лидеров.

Артём Довбик уехал покорять Серию А в «Рому», а Виктора Цыганкова СМИ активно сватают в АПЛ. Второй, кстати, на 1-й тур даже в заявку не попал. На таком фоне, разумеется, сохранить прошлогодний уровень будет почти невозможно. Тем более что теперь соперники будут настраиваться по-особенному.

«Атлетико» на своём поле выступит в роли фаворита и будет рассчитывать на очки. Тем более что класс у команд всё-таки разный. Учитывая добротную результативность мадридцев, ждём от них снова как минимум пару мячей. Но и «Жирона» может рассчитывать на один, ведь оборона оппонента уже не такая надёжная.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «Атлетико» не проиграет за 1.93.