Угальде и Барко помогут «Спартаку» справиться с «Зенитом»

24 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.85. Успех москвичей оценён в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 24 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (24.08.2024)

На 24 августа запланированы четыре встречи 6-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет московский «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. Главный судья — Виталий Мешков.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла все семь первых матчей сезона во всех турнирах, причём несколько побед одержала очень уверенно. Во встрече 4-го тура РПЛ с «Динамо» (1:0) прозвенел первый тревожный звонок. Получил травму ведущий полузащитник сине-бело-голубых — Вендел.

После этого «Зенит» с трудом победил «Рубин» (1:0) в Кубке России, а затем сыграл вничью с «Химками» (1:1). В матче с красно-чёрными произошла ещё одна трагедия. Повреждение получил Максим Глушенков, забивший в семи встречах за петербуржцев девять мячей и отдавший одну результативную передачу.

Вендел и Глушенков пропустят встречу со «Спартаком». Также не смогут сыграть из-за травм Педро, Ильзат Ахметов и Родригао. У Сергея Семака безграничные возможности для творчества. У клуба огромная глубина состава. Качественных футболистов по пальцам не сосчитать.

Тем не менее уже в игре с «Динамо» стало заметно, что «Зенит» очень сильно просел после травмы Вендела. Травма Глушенкова ударила ещё сильнее. Сине-бело-голубые еле избежали поражения во встрече с одним из главных аутсайдеров чемпионата.

Немало слов было сказано по поводу травм лидеров клуба из Санкт-Петербурга. Многие говорят, что это шанс для других футболистов проявить себя, но далеко не факт, что у них это получится. Петербуржцы так привыкли к мастерству и креативу связки Вендел — Глушенков, что всё остальное стало атрофироваться. Без них команде очень трудно создавать моменты.

«Спартак» после провала во встрече 1-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2), начал стремительно навёрстывать упущенное. В РПЛ он победил «Химки» (3:1), «Крылья Советов» (3:0) и «Факел» (3:0), а также сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). В Кубке России красно-белые ещё раз разгромили «Крылья Советов» (3:0), а за компанию и московское «Динамо» (3:0).

Деян Станкович очень быстро сделал выводы из поражения во встрече с «Оренбургом». Он изменил стиль игры «народной команды», нашёл наиболее эффективные способы применения сильных качеств футболистов, и это специалист ещё не до конца адаптировался к ритму РПЛ.

Красно-белые могут забивать ещё больше. У них уже хорошо отлажены некоторые взаимосвязи, но в некоторых моментах не хватает скрупулёзности. Видно, что бывший легендарный футболист работает над этим. Постепенно в игре «Спартака» становится всё меньше ошибок и больше качества.

Очень приятное впечатление оставляют после себя защитники, в частности Олег Рябчук, признанный лучшим игроком встречи с «Факелом». Они постоянно подключаются к атакам и часто забивают со стандартов, но в то же время прекрасно справляются с прямыми обязанностями.

Хотя наиболее классно выступают Манфред Угальде и Эсекьель Барко. Техничные легионеры задают ритм игре «Спартака». На двоих они забили уже семь мячей. Плюс аргентинский полузащитник ещё и три результативные передачи успел записать себе в актив.

Заключить пари на то, что «Спартак» как минимум не проиграет «Зениту», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Петербуржцы выиграли только три из семи последних очных встреч в основное время. «Народная команда» наловчилась регулярно доставлять им серьёзные проблемы.

Если бы Глушенков и Вендел не отсутствовали, был бы совершенно другой разговор. При всём своём многообразии и большом количестве ресурсов сине-бело-голубые быстро стали зависимы от приобретённого у «Локомотива» нападающего. Пусть он и играет за команду всего ничего, но уже оказывает огромное влияние на игру и результаты.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак» 24 августа 2024 года

Петербуржцы опасны в любом виде. Тем более дома. Однако без почвообразующих футболистов обыграть вставший на ноги «Спартак» — это очень непростая задача. Красно-белые с каждым новым матчем смотрятся всё лучше благодаря расчётливому и грамотному руководству Деяна Станковича.

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.02.