Вячеслав Борщёв — Джеймс Ллонтоп. Это будет лучший бой вечера!

В ночь с 24 на 25 июля в Лас-Вегасе (США) пройдёт очередной турнир UFC Vegas 96. В одном из боёв вечера в лёгком весе сразятся Вячеслав Борщёв и Джеймс Ллонтоп. И, несмотря на не самую громкую вывеску, этот бой точно будет зрелищным. Уж точно это претендент на звание лучшего поединка вечера!

Во сколько начало боя Борщёв — Ллонтоп

Бой между Вячеславом Борщёвым и Джеймсом Ллонтопом начнётся ориентировочно в 3:35 мск.

Где смотреть бой Борщёв — Ллонтоп

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC Vegas 96, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Борщёв — Ллонтоп, ставки и коэффициенты

Букмекеры фаворитом видят российского бойца — на него котировка 1.42, в то время как победа Ллонтопа идёт за 2.97.

На ТБ 2.5 раунда можно поставить с коэффициентом 1.82, а обратный исход идёт за 1.93.

Только стойка, только рубка!

Вячеслав Борщёв, скажем честно, не самый талантливый и искусный боец, но его любят поклонники единоборств. В октагоне он делает шоу — дерётся ярко, эмоционально.

Последний бой у Вячеслава не задался — первое в карьере досрочное поражение от Чейза Хупера. Тот навязал Борщёву свой рисунок боя, втянул в борьбу, в которой россиянин никогда не был силён. Но на этот раз соперник у Вячеслава будет куда более подходящий.

У перуанца Джеймса Ллонтопа до дебюта в UFC была серия из 11 побед. Но дебют оказался не лучшим — Крис Падилья провёл удушающий приём в первом же раунде. Как и Борщёв, Джеймс любит работать в стойке. У него хороший, мощный удар. Всего у Джеймса 14 побед за карьеру в единоборствах, и в семи случаях он нокаутировал соперника.

Ллонтоп превосходит россиянина в антропометрии, размах рук у него выше сразу на 10 сантиметров. Однако в скорости и точности преимущество уже у Борщёва. При этом не стоит рассчитывать на лёгкую победу — у Вячеслава часто возникают проблемы в защите, а Джеймс любит грязный стиль, подключая локти и колени в клинче.

Бояться Борщёву точно нечего, в UFC у него были оппоненты куда серьёзнее. Но и шапкозакидательского настроя быть не должно — Ллонтоп опасен. Бой будет проходить в стойке и вполне может претендовать на титул лучшего поединка вечера. Что же до ставок, то предлагаем поставить на тотал меньше 2.5 раунда. В таких ярких разменах вполне вероятно, что кто-то упадёт рано.

Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 1.82.