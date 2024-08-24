Джаред Каннонье — Кайо Борральо. Ветеран преподаст урок дерзкому юнцу?

В ночь с 24 на 25 августа в Лас-Вегасе (США) пройдёт очередной турнир UFC Vegas 96. В главном бою вечера в среднем весе сразятся Джаред Каннонье и Кайо Борральо. Карьера ветерана клонится к закату, но он ещё может наказать дерзкого новичка, который только набирает обороты. Или уже не может?

Во сколько начало боя Каннонье — Борральо

Бой между Джаредом Каннонье и Кайо Боральо начнётся ориентировочно в 7:40 мск.

Где смотреть бой Каннонье — Борральо

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC Vegas 96, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Каннонье — Борральо, ставки и коэффициенты

Букмекеры фаворитом видят Кайо Борральо — на него котировка 1.36, в то время как победа Каннонье идёт за 3.26. Ничья маловероятна — поставить на такой исход можно за 59.0.

На полный бой можно поставить за 2.15, а досрочное завершение поединка доступно с коэффициентом 1.67.

Борральо — будущий чемпион?

Кайо Борральо пока впечатляет. У него уже 13 побед подряд в карьере, а в UFC рекорд – 6-0. Этот парень нацелен на топ-5 в ближайшей перспективе, а то и на чемпионский титул. Победа над Каннонье станет неплохой ступенькой к более статусным оппонентам.

Главная проблема для Кайо — это будет первый пятираундовый бой в его карьере. Хватит ли сил? Даже в трёхраундовых поединках порой у Борральо возникали проблемы с выносливостью. Зато у него есть превосходные навыки работы на земле.

Джаред Каннонье ещё пару лет назад бился за чемпионский титул с Исраэлем Адесаньей. Не получилось, а после двух дежурных побед последовало поражение нокаутом от Нассурдина Имавова. Была ли это случайность или ветеран начал сдавать? Всё-таки Каннонье уже 40. Ответ на этот вопрос должен дать бой с Борральо.

Конечно, фаворит боя — Борральо. Он моложе, он просто больше голоден в сравнении со своим соперником. Он шикарен в борьбе, но и в стойке постепенно добавляет. В чём шанс Каннонье? Защита от тейкдаунов, выживание в первом раунде и перехват инициативы в полных отрезках, когда Борральо подсядет физически.

Такой вариант не выглядит невероятным, всё-таки опыт — вещь великая. И всё же в победу Джареда верится с трудом. Он универсал, очень неплох практически во всех компонентах, но добавлять ему просто нечем. Да и девять лет разницы в возрасте нивелируют возможное превосходство в кардио.

Поверим в то, что Каннонье сможет выстоять первую половину боя, но дальше напор Борральо должен взять своё. Рискнём и сделаем ставку на победу Борральо в 4-5-м раунде за жирный коэффициент.

Ставка: победа Борральо в 4-5-м раунде за 6.30.