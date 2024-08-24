«Вулверхэмптон» — «Челси». Нкунку снимет напряжение с Марески

Тренер «синих» много волнуется и переживает. Но не в предстоящей встрече.

Ещё не все английские команды проснулись и вышли на пик формы. 25 августа в матче 2-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» будет играть с «Челси» на стадионе «Молине». Начало встречи – в 16:00 мск. Обе команды уступили в своих первых встречах в сезоне.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вулверхэмптон» — «Челси» 25 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «синих» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.75. Шансы «волков» оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси» (25.08.2024)

«Вулверхэмптон» и «Челси» проведут 25 августа матч 2-го тура АПЛ в надежде одержать первую победу в сезоне. У кого из них больше шансов на три очка, а может быть, нас ожидает скучная ничья? Попробуем в этом разобраться.

«Волки» стартовали матчем с «Арсеналом». Не самый удобный соперник даже для сильнейших клубов чемпионата Англии, но календарь никого не спрашивает. Как итог, подопечные Гари О'Нила проиграли со счётом 0:2. Хаверц и Сака на двоих сделали результат, а защита «Вулверхэмптона» ничего не смогла придумать, чтобы остановить их.

Да, у команды были шансы сравнять или размочить счёт, но все попытки проваливались либо же были неудачными. Хотя Гари О'Нил остался удовлетворён игрой своего клуба. Он также отметил, что «канониры» обладают невероятной силой, которой не хватает его футболистам. Значит, наставник знает, над чем нужно поработать.

Возвращение на домашний стадион вряд ли может говорить о чём-то хорошем. В минувшем сезоне «Вулверхэмптон» проиграл четыре из пяти последних встреч на своём поле. Единственное утешение – победа над «Лутон Таун» — 2:1.

Предсезонная подготовка для «волков» прошла средне. Можно отметить победы во встречах с «Вест Хэмом» (3:1) и «Лейпцигом» (3:0), но также бросаются в глаза поражения от «Кристал Пэлас» (1:3) и «Райо Вальекано» (0:1).

«Челси» тоже в 1-м туре играл с одним из главных претендентов на чемпионство в этом сезоне. Он уступил «Манчестер Сити» (0:2). Шансы у «синих» были, причём неплохие, но они ими не могли воспользоваться. В первом тайме подопечным Энцо Марески даже удалось забить, но гол был отменён после видеопросмотра из-за офсайда.

Не только тренер, но и футболисты лондонского клуба остались недовольны результатом. Они наглядно продемонстрировали рвение исправиться в минувшей встрече квалификации Лиги конференций. «Челси» победил со счётом 2:0 «Серветт». Но было нелегко. После нулей на табло перед перерывом «синих» освистывали трибуны.

Во втором тайме Нкунку реализовал пенальти, а Нони Мадуэке установил окончательный счёт. Скромная победа, но со вкусом. Теперь бы развивать этот потенциал и выигрывать матчи в АПЛ. Лишь бы не мешали травмы. Энцо Мареска подтвердил, что после встречи с «Серветтом» Коул Палмер, который считался героем «синих» в прошлом сезоне, пожаловался на боль в подколенном сухожилии. Однако тренер надеется, что молодой полузащитник выйдет на поле.

Недостаток в игре в обороне так и остался головной болью Энцо Марески. Никуда не делась эта проблема, и пусть победа со счётом 2:0 в Лиге конференций никак не отвлекает от неё. Зато у «Челси» классная атака, которая ещё не раскрыла все свои способности. Плюс глубина состава. Мы предлагаем сделать ставку на индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 мяча за 1.70.

«Волки» могут забить. Они это делали в трёх последних очных встречах с «аристократами». Поэтому, если команда Марески хочет побеждать, она должна забивать больше одного мяча. На это и расчёт.

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 мяча за 1.70.