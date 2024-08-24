«Вольфсбург» — «Бавария». Кейн и Компани начнут сезон с победы

25 августа состоится матч 1-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.48. Успех зелёно-белых оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 25 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Вольфсбург» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Если не забьют — коэффициент 2.34. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Бавария» (25.08.2024)

На 25 августа запланированы две встречи 1-го тура Бундеслиги. В самой ранней из них на стадионе «Фольксваген Арена» померяются силами «Вольфсбург» и «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Вольфсбург» далеко не первый год твёрдо занимает нишу в середине турнирной таблицы чемпионата Германии. Прошлый сезон он законил на 12-й строчке. Чего можно ждать от команды в новом розыгрыше Бундеслиги?

Лето для зелёно-белых не прошло продуктивно. Они толком не усилили состав. Единственное значимое приобретение — это трансфер голкипера «Копенгагена» Камиля Грабары. Предстоящая встреча станет для вратаря первой за новый клуб.

Начали сезон подопечные Ральфа Хазенхюттля с победы во встрече 1/32 финала Кубка Германии с «Кобленцем» (1:0). Настораживает низкая результативность зелёно-белых. Всего лишь один гол в матче с аутсайдером, да ещё и игравшим с 78-й минуты в меньшинстве — это совсем не серьёзно.

Обусловлено небольшое количество голов травмами. В лазарете пребывает ряд футболистов «Вольфсбурга», в частности защитник Рожерио, лидер команды Лукас Нмеча и только недавно взятый в аренду у «Юниона» Мохамед Амура.

У «Баварии» важных кадровых потерь значительно меньше. Из ведущих футболистов отсутствует только Лерой Зане. У Венсана Компани есть возможность заменить его не менее техничным нападающим. Летом мюнхенцы подписали как раз такого. Состав команды пополнил футболист «Кристал Пэлас» Майкл Олисе.

Что углядело в Венсане Компани руководство «Баварии»? Качественную работу с молодёжью? Красивый открытый динамичный рисунок игры? Или, может быть, потенциал бывшего защитника, который не раскрылся в «Бёрнли» из-за того, что клуб обладает слишком маленькими ресурсами? Вероятно, на решение назначить Компани повлияло всё сразу.

Во встрече 1/32 финала Кубка Германии мюнхенцы разгромили «Ульм» (4:0). Один из голов забил Гарри Кейн, которого преследует проклятие. По итогам прошлого сезона форвард побил несколько рекордов Бундеслиги, но так и не выиграл ни одного трофея.

Кейн уже начал привыкать к идеям и методам Компани. Он отличился в каждом из трёх последних матчей. Помимо игры с «Ульмом», лучший бомбардир в истории сборной Англии забил в контрольных встречах с «Тиролем» (3:0) и «Грассхоппером» (4:0).

Заключить пари на победу мюнхенцев в предстоящей встрече и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. «Вольфсбург» не является для «Баварии» одним из неудобных соперников. Она выиграла 12 из 13 последних очных встреч, и девять из них получились результативными.

Пока что «красные» весьма недурно смотрятся под руководством Компани. Они показывают качественный атакующий футбол и много забивают. Правда, до сих пор в соперниках у мюнхенцев были явные аутсайдеры. Встреча с зелёно-белыми — первое серьёзное для них испытание.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 25 августа 2024 года

«Вольфсбург» ослаблен кадровыми потерями. У него возникли трудности даже с явным андердогом. Что тогда будет во встрече с «Баварией»? Компани начал находить общий язык с командой. История очных встреч и общий расклад сил всецело на стороне результативной победы мюнхенцев.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 1.94.