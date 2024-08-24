«Локомотив» — «Ростов». Скорость — лучший друг Галактионова!

Железнодорожники показывают очень динамичный футбол, с которым даже Карпину не совладать.

25 августа состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Ростов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.95. Успех ростовчан оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 25 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (25.08.2024)

На 25 августа запланированы три встречи 6-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой поздней из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

«Локомотив» проиграл пока только «Динамо» (1:3). И то надо отметить, что железнодорожники смотрелись не хуже соперника. Они активно создавали моменты, но где-то немного подвело завершение, а где-то выручил надёжный голкипер бело-голубых Андрей Лунёв.

Больше очков красно-зелёные пока что не теряли. В РПЛ они обыграли «Акрон» (3:2), «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0), а в Кубке России победили как раз «Ростов» (1:0) и «Оренбург» (3:2). Вот что значит правильная работа селекционного отдела.

Летние изменения в составе оказывают положительное влияние на «Локомотив». Скорость его игры стала совсем другой. Бывший нападающий железнодорожников Дмитрий Сычёв отметил, что молодёжь органично вписалась в команду.

Игроки беспрекословно выполняют установки Михаила Галактионова. Когда есть возможность, клуб показывает остроатакующий доминирующий футбол, но при необходимости специалист может перейти на игру вторым номером и на контратаках добыть победу.

«Ростов» менее вариативен. Он хуже начал сезон. В РПЛ жёлто-синие сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1), победили «Крылья Советов» (3:1) и «Оренбург» (3:2), а также крупно проиграли «Зениту» (0:5). В Кубке России уступили «Локомотиву» (0:1) и обыграли «Химки» (3:1).

Встреча с «Оренбургом» вызвала массу волнений. Спортивный директор воронежского клуба после игры не сдержал эмоций. Он жёстко раскритиковал бригаду арбитров, посчитав судейство предвзятым. Так или иначе это не отменяет факта волевой победы «Ростова». Он проявил характер, отыгравшись с 0:2.

Несмотря на победу, Валерий Карпин не остался полностью доволен выступлением подопечных. Он отметил, что голы соперника совершенно не вытекали из логики игры. Укрепление летом вратарской позиции себя пока что не оправдывает. Рустам Ятимов не надёжнее, чем регулярно допускавший ошибки Сергей Песьяков.

Также есть вопросы к физической подготовке некоторых футболистов «Ростова». В игре команды нет той динамики, которая наблюдается в матче «Локомотива». Железнодорожники могут просто-напросто перебегать ростовчан. У них очень быстрое и техничное нападение.

Поставить на победу москвичей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Красно-зелёные выиграли все четыре последние очные встречи на «РЖД Арене». Одна из них, правда, была товарищеской.

Выиграть предстоящую встречу у железнодорожников есть все шансы. По уровню командного взаимодействия клубы примерно на одном уровне, но что касается скорости, в частности быстроты принятия решений, то у красно-зелёных есть значительное преимущество.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 25 августа 2024 года

Железнодорожники нашли свою игру. Галактиону ещё есть над чем работать, но курс развития точно выбран правильный. Молодёжь оправдывает доверие и ожидания. У ростовчан недостаточно надёжный голкипер и низковатый уровень физической подготовки. Москвичи этим воспользуются. Поддержка болельщиков поможет им победить.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.95.