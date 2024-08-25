Экспресс с коэффициентом 10.32: «Реал» и «Бавария» чувствуют уверенность

На сегодня запланировано много интересных матчей в топовых европейских лигах. Не лишит нас удовольствия от футбола и РПЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.32.

Прогноз на матч «Вольфсбург» — «Бавария»

Начал сезон «Вольфсбург» с победы во встрече 1/32 финала Кубка Германии с «Кобленцем» (1:0). Настораживает низкая результативность зелёно-белых. Всего лишь один гол в матче с аутсайдером, да ещё и игравшим с 78-й минуты в меньшинстве, — это совсем несерьёзно. Обусловлено небольшое количество голов травмами.

У «Баварии» важных кадровых потерь значительно меньше. Во встрече 1/32 финала Кубка Германии мюнхенцы разгромили «Ульм» (4:0). Один из голов забил Кейн. Гарри уже начал привыкать к идеям и методам Компани. Он отличился в каждом из трёх последних матчей. Помимо игры с «Ульмом», лучший бомбардир в истории сборной Англии забил в контрольных встречах с «Тиролем» (3:0) и «Грассхоппером» (4:0).

«Вольфсбург» ослаблен кадровыми потерями. У него возникли трудности даже с явным андердогом. Что тогда будет во встрече с «Баварией»? Компани начал находить общий язык с командой. История очных встреч и общий расклад сил всецело на стороне результативной победы мюнхенцев. Поставим на победу мюнхенцев с форой (-1.5) за 2.30.

Прогноз на матч «Реал» — «Вальядолид»

«Вальядолид» вернулся в испанскую Примеру и одержал победу в 1-м туре нового сезона, а потому временно занял место среди лидеров. С другой стороны, в соперниках был скромный «Эспаньол» (1:0), который тоже перешёл из более низкого дивизиона. Сам по себе «Вальядолид» не представляет грозную силу. Удивить может, но это будет достаточно редко в сезоне.

Мадридский «Реал» после логичной и в целом заслуженной победы над «Аталантой» (2:0) в матче за Суперкубок УЕФА расслабился и провалил старт сезона в чемпионате Испании. Теперь он будет особенно злым. А как ещё назвать ничью, пусть и выездную, с «Мальоркой» в 1-м туре? Вполне логично теперь ждать от «Реала» большей агрессии. В прошлый раз «сливочные» обыграли «Вальядолид» со счётом 6:0 на «Сантьяго Бернабеу».

Победа «Реала» с форой (-2.5) выглядит заманчиво. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.30.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов»

«Локомотив» проиграл пока только «Динамо» (1:3). И то надо отметить, что железнодорожники смотрелись не хуже соперника. Больше очков красно-зелёные пока что не теряли. В РПЛ они обыграли «Акрон» (3:2), «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0) и ЦСКА (1:0), а в Кубке России победили как раз «Ростов» (1:0) и «Оренбург» (3:2). Вот что значит правильная работа селекционного отдела.

«Ростов» немного хуже начал сезон. В РПЛ жёлто-синие сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и «Рубином» (1:1), победили «Крылья Советов» (3:1) и «Оренбург» (3:2), а также крупно проиграли «Зениту» (0:5). В Кубке России уступили «Локомотиву» (0:1) и одолели «Химки» (3:1).

Железнодорожники нашли свою игру. Галактионову ещё есть над чем работать, но курс развития точно выбран правильный. Молодёжь оправдывает доверие и ожидания. У ростовчан недостаточно надёжный голкипер и низковатый уровень физической подготовки. Москвичи этим воспользуются. Поставить на победу «Локомотива» можно за 1.95.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: победа «Баварии» с форой (-1.5) в матче с «Вольфсбургом» за 2.30.

Ставка 2: победа «Реала» с форой (-2.5) в игре с «Вальядолидом» за 2.30.

Ставка 3: победа «Локомотива» в матче с «Ростовом» за 1.95.

Общий коэффициент: 2.30 Х 2.30 Х 1.95 = 10.32.