«Родина» — «Ротор». Волгоградцы восхищают

26 августа состоится матч 7-го тура Первой лиги «Родина» — «Ротор». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Успех волгоградцев оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Родина» — «Ротор» 26 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Первой лиги «Родина» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Первой лиги «Родина» — «Ротор» (26.08.2024)

На 26 августа запланирована встреча, которая закроет программу 7-го тура Первой лиги. «Родина» проведёт игру с «Ротором». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Матч обещает получиться очень интересным.

Встреча примечательна тем, что раньше «Родиной» руководил Денис Бояринцев, ныне возглавляющий как раз «Ротор». В конце июня 2021 года благодаря его стараниям московская команда получила путёвку в Первую лигу. Теперь такого классного тренера ей очень не хватает.

Летом «Родину» возглавил сын бывшего легендарного специалиста Валерия Газзаева — Владимир. Пока что его назначение себя совершенно не оправдывает. Команда победила только «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Аланию» (1:0), которые очень плохо начали сезон. Также она сыграла вничью с «Балтикой» (0:0), «Чайкой» (2:2) и «Шинником» (0:0), уступила «КАМАЗу» (0:1).

У Газзаева мало что получается. «Родина» показывает вялую игру, наблюдая за которой хочется выключить телевизор. Она создаёт очень мало моментов, потому что как такового взаимодействия между футболистами нет. Все голы и самые опасные моменты были созданы игроками на индивидуальном мастерстве.

Хорошо хоть, что «Родина» допускает не так много ошибок оборонительного плана. Хотя болельщиков это вряд ли сильно радует. С такой игрой команда может претендовать максимум на завершение сезона в середине турнирной таблицы. О выходе в РПЛ не может быть и речи.

«Ротор» смотрится гораздо интереснее «Родины». У него и результаты закономерно лучше. Волгоградцы досадно уступили лидирующему тульскому «Арсеналу» (0:1), пропустив в самой концовке, а также проиграли идущему на четвёртом месте «Нефтехимику» (0:1). Вничью они сыграли с «Торпедо» (1:1), а победили «Шинник» (1:0), «Тюмень» (1:0) и «Балтику» (2:0).

Любопытно, что калининградцев подопечные Дениса Бояринцева победили, играя с 48-й минуты в меньшинстве. Красную карточку схлопотал ведущий полузащитник Михаил Мальцев, при счёте 1:0. Мало того, что «Ротор» не пропустил, так ему ещё и удалось забить в неравных составах на 90-й минуте.

Выступавшая в прошлом сезоне в третьем по значимости дивизионе России команда из Волгограда показывает на удивление зрелый качественный футбол. У неё прекрасная надёжность в обороне, но в то же время регулярно создаются опасные моменты и забиваются голы.

Будь у «Ротора» чуть повыше класс нападающих, он бы наверняка занимал позицию повыше, чем шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Денису Бояринцеву безграничное уважение. Имея очень ограниченные ресурсы, специалист сконструировал классную команду, обладающую характером и отличным взаимопониманием.

У волгоградцев может случиться спад из-за того, что они тратят много сил в начале сезона, но пока что на это нет даже намёков. Грамотная игра вторым номером позволяет «Ротору» регулярно набирать очки. Поставить на то, что он не проиграет «Родине» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно с коэффициентом 2.06.

У Дениса Бояринцева может быть особая мотивация — обыграть бывшую команду. Вполне вероятно, он подберёт правильные слова для мотивации подопечных.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Родина» — «Ротор» 26 августа 2024 года

«Родина» испытывает серьёзные проблемы. Она не может найти свою игру, создаёт совсем мало моментов. Единственное, что у москвичей есть — это более-менее порядок в обороне. «Ротор» играет намного лучше. Он интереснее, зрелищнее и справедливо располагается выше в турнирной таблице. В грядущем матче у волгоградцев есть все шансы зацепиться за очки.

Ставка: «Ротор» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.06.