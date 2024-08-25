«Верона» — «Ювентус». У Мотты полная гармония

Дебют Тьяго в качестве тренера туринцев выдался на славу, но это только цветочки. Ягодки впереди.

26 августа состоится матч 2-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.74. Успех «мастифов» оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Верона» — «Ювентус» 26 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч «Верона» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Ювентус» (26.08.2024)

26 августа состоится встреча, которая закроет программу 2-го тура чемпионата Италии. На стадионе «Маркантонио Бентегоди» местная «Верона» примет «Ювентус». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Джуа.

«Верона» сотворила, пожалуй, главную сенсацию 1-го тура Серии А. Она разгромила «Наполи» (3:0). У Антонио Конте был очень печальный взгляд. К новому тренеру неаполитанцев нетрудно проникнуться сочувствием. Его команда доминировала в первом тайме, и у неё была уйма возможностей.

Как водится, не забиваешь ты — забивают тебе. Жёлто-синие создали мало моментов, но практически все были реализованы. Все три мяча забили приобретённые ими летом мало кому известные футболисты. Сначала отличился Дейлон Роша Ливраменто, а затем дубль оформил Даниэль Москера.

Ещё стоит отметить отличное выступление капитана «мастифов» Дарко Лазовича, когда-то выступавшего за «Црвену Звезду». Во встрече с «Наполи» он записал на свой счёт две результативные передачи. Если по существу, то «Вероне» очень сильно повезло. У Антонио Конте первый блин получился комом.

У Тьяго Мотты всё совсем наоборот. Выведший по итогам прошлого сезона «Болонью» в Лигу чемпионов бывший легендарный футболист очень быстро нашёл общий знаменатель с футболистами «старой синьоры». В матче 1-го тура клуб разгромил «Комо» (3:0). Только каким-то чудом он не забил больше.

Напрочь отвернулось везение от Душана Влаховича. Лучший бомбардир два раза попал в штангу, а ещё забитый им на 47-й минуте гол был отменён из-за миллиметрового офсайда у сокомандника в начале атаки. Это не отменяет того, что серб выступил отлично. Он проделал большой объём командной работы и привнёс значительный вклад в разгромную победу.

Тьяго Мотта может быть абсолютно доволен. Его подопечные предельно внимательно играли в обороне, не давая в обиду Микеле Ди Грегорио. Практически всё время игра проходила на чужой половине поля. «Комо» удалось нанести только три удара, и ни один из них не пришёлся в створ.

Если так пойдёт и дальше, «Ювентус» может побороться за скудетто. Летом состав клуба омолодился без потери в качестве. Юные перспективные футболисты очень быстро вписались в команду. Особенно Самюэль Мбангула. Во встрече с «Комо» он забил и отдал результативную передачу.

Несмотря на то что предстоящий матч пройдёт в Вероне, наилучшим вариантом для ставки видится П2 + ТМ 4.5 мяча за коэффициент 1.96. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Ещё одна ознаменовалась ничейным результатом.

Две подряд сенсации «мастифам» не совершить. У них по-прежнему очень мало ресурсов и много недоработок по качеству командной игры. У «старой синьоры» взаимодействие между футболистами отлажено значительно лучше.

Миновал только один тур чемпионата Италии, но уже видно, что туринцы воодушевлены работой с Тьяго Моттой. У команды и тренера горящие глаза, а также большие планы на сезон. Вместе они могут достичь многого.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Верона» — «Ювентус» 26 августа 2024 года

«Вероне» очень повезло разгромно победить «Наполи». Счёт совсем не по игре. «Ювентусу» у «мастифов» вообще вряд ли получится забить. У «старой синьоры» непроходимая защита и очень надёжный голкипер. Голов вряд ли будет слишком много. Мотта делает акцент на оборону, да и у жёлто-синих не проходной двор.

Ставка: победа «Ювентуса» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.96.