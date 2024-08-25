«Вильярреал» — «Сельта». Яго Аспас — пример для подражания

26 августа состоится матч 3-го тура Примеры «Вильярреал» — «Сельта». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «жёлтой субмарины» можно с коэффициентом 1.93. Успех «кельтов» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вильярреал» — «Сельта» 26 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Вильярреал» — «Сельта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Сельта» (26.08.2024)

На 26 августа запланирована интересная встреча 3-го тура чемпионата Испании. На стадионе «Керамика» померяются силами местный «Вильярреал» и «Сельта». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

За лето «Вильярреал» сильно изменился. Пока не совсем понятно, какое влияние на команду будут оказывать пережитые перемены. Всё неоднозначно. Начала сезон «жёлтая субмарина» на первый взгляд бодро. Она сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (2:2) и победила «Севилью» (2:1).

Результаты добротные, но не совсем вытекающие из логики игры подопечных Марселино Тораля. Без ушедшего летом результативного нападающего Александра Сёрлота нападение «Вильярреала» стало смотреться менее привлекательно.

«Атлетико» потерял очки только из-за невероятно халатной игры в обороне. В первом тайме он доминировал во всех аспектах, но несколько контратак, заработанный «Вильярреалом» угловой, ошибка Яна Облака — и вот «жёлтая субмарина» уже забила два мяча. «Матрасники» растранжирили кучу моментов и сильно просели во втором тайме.

А главным героем встречи с «Севильей» стал голкипер «Вильярреала» Диего Конде. Он совершил восемь сейвов, несколько раз по-настоящему выручив команду. Из позитивного — «жёлтая субмарина» хорошо находит моменты, здорово прессингует и забивает. Однако голов немного, и с обороной полная беда. Столько позволять соперникам у своих ворот нельзя.

У «Сельты» немного другая картина. Смена главного тренера под занавес прошлого сезона стала оказывать положительное влияние на «кельтов». Они финишировали на 13-й строчке в турнирной таблице Примеры и заготовили отличную почву для текущего розыгрыша первенства.

Теперь команда из Виго пожинает отличные плоды. Она победила «Алавес» (2:1) и «Валенсию» (3:1). Хочется отдельно отметить хорошее завершение подопечных Клаудио Хиральдеса. Они нанесли только 13 ударов в этих двух встречах, девять из которых пришлись в створ, и пять ознаменовались взятием ворот.

При этом был отменённый гол многолетнего лидера «кельтов» Яго Аспаса, а ещё 37-летний нападающий не реализовал пенальти во встрече с «Валенсией». Впрочем, без результативных действий он не остался. Форвард забил в обоих матчах, а также записал на свой счёт результативную передачу.

Несмотря на возраст, живая легенда пребывает в замечательном тонусе и оказывает большое влияние на команду. Он, как хорошее вино, с годами становится только лучше. Огромный опыт в сочетании с техникой и физической подготовкой делают его исключительным футболистом.

Плохо одно — как и у «Вильярреала», у «Сельты» есть проблемы оборонительного характера и в целом с конструированием игры. Встречи с «Алавесом» и «Валенсией» проходили в городе Виго. Несмотря на поддержку родных трибун, во многих компонентах соперникам подопечные Хиральдеса уступили.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», с коэффициентом 1.83. Шесть из семи последних очных встреч закончились именно так. Бо́льшая часть матчей порадовала изобилием забитых мячей. Вероятно, много голов будет и в этот раз.

Аспас не упустит возможности продлить свою результативную серию. Нападающий воодушевлён совместной работой с Клаудио Хиральдесом. С приходом 36-летнего специалиста «кельты» открыли для себя новый стиль игры и стали чаще цепляться за хорошие результаты. Это побудило Яго пролонгировать контракт с родным клубом. Не исключено, что по итогам сезона он станет лучшим бомбардиром Примеры.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Вильярреал» — «Сельта» 26 августа 2024 года

Как минимум по одному мячу команды должны забить. У обеих порядок с результативностью, хорошие показатели в новом сезоне, и в то же время есть проблемы оборонительного характера. История последних очных встреч также всецело на стороне голов с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1.83.