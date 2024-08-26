Экспресс с коэффициентом 5.3: Тьяго Мотта лепит из «Ювентуса» чемпиона

Пока говорить об этом рано, но начало уже положено.

Понедельник — день тяжёлый. Поэтому и матчей на сегодня запланировано совсем немного. Но все они достойны внимания. Делимся с вами нашим экспрессом на сегодня с коэффициентом 5.30.

Прогноз на матч «Родина» — «Ротор»

Летом «Родину» возглавил сын бывшего легендарного специалиста Валерия Газзаева — Владимир. Пока что его назначение себя совершенно не оправдывает. Команда победила только «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Аланию» (1:0), которые очень плохо начали сезон. Также она сыграла вничью с «Балтикой» (0:0), «Чайкой» (2:2) и «Шинником» (0:0), уступила «КАМАЗу» (0:1).

«Ротор» смотрится гораздо интереснее «Родины». У него и результаты закономерно лучше. Волгоградцы досадно уступили лидирующему тульскому «Арсеналу» (0:1), пропустив в самой концовке, а также проиграли идущему на четвёртом месте «Нефтехимику» (0:1). Вничью они сыграли с «Торпедо» (1:1), а победили «Шинник» (1:0), «Тюмень» (1:0) и «Балтику» (2:0).

«Родина» испытывает серьёзные проблемы. Она не может найти свою игру, создаёт совсем мало моментов. Единственное, что у москвичей есть — это более-менее порядок в обороне. «Ротор» играет намного лучше. Он интереснее, зрелищнее и справедливо располагается выше в турнирной таблице. В грядущем матче у волгоградцев есть все шансы зацепиться за очки. Поставим, что они не проиграют, за 1.72.

Прогноз на матч «Верона» — «Ювентус»

«Верона» сотворила, пожалуй, главную сенсацию 1-го тура Серии А. Она разгромила «Наполи» (3:0). Жёлто-синие создали мало моментов, но практически все были реализованы. Все три мяча забили приобретённые ими летом мало кому известные футболисты. Сначала отличился Дейлон Роша Ливраменто, а затем дубль оформил Даниэль Москера.

У Тьяго Мотты всё совсем наоборот. Выведший по итогам прошлого сезона «Болонью» в Лигу чемпионов бывший легендарный футболист очень быстро нашёл общий знаменатель с футболистами «старой синьоры». В матче 1-го тура клуб разгромил «Комо» (3:0). Только каким-то чудом он не забил больше.

«Вероне» очень повезло разгромно победить «Наполи». Счёт совсем не по игре. «Ювентусу» у «мастифов» вообще вряд ли получится забить. У «старой синьоры» непроходимая защита и очень надёжный голкипер. Голов вряд ли будет слишком много. Мотта делает акцент на оборону, да и у жёлто-синих не проходной двор. Поставим на победу «Юве» за 1.78.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Сельта»

За лето «Вильярреал» сильно изменился. Пока не совсем понятно, какое влияние на команду будут оказывать пережитые перемены. Всё неоднозначно. Начала сезон «жёлтая субмарина» бодро. Она сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (2:2) и победила «Севилью» (2:1).

Смена главного тренера «Сельты» под занавес прошлого сезона стала оказывать положительное влияние на «кельтов». Команда из Виго пожинает отличные плоды. Она победила «Алавес» (2:1) и «Валенсию» (3:1). Хочется отдельно отметить хорошее завершение подопечных Клаудио Хиральдеса. Они нанесли только 13 ударов в этих двух встречах, девять из которых пришлись в створ, и пять ознаменовались взятием ворот.

Как минимум по одному мячу команды должны забить. У обеих порядок с результативностью, хорошие показатели в новом сезоне, и в то же время есть проблемы оборонительного характера. История последних очных встреч также всецело на стороне голов с обеих сторон. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Экспресс на 26 августа

Ставка 1: «Ротор» не проиграет «Родине» за 1.72.

Ставка 2: победа «Ювентуса» во встрече с «Вероной» за 1.78.

Ставка 3: обе забьют в матче «Вильярреал» — «Сельта» за 1.73.

Общий коэффициент: 1.72 Х 1.78 Х 1.73 = 5.30.