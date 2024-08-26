«Акрон» — «Зенит». Семак преодолеет все невзгоды, а новичок РПЛ посыпался

Тольяттинцы не могут найти свою игру и не хватает глубины состава. Этих проблем нет у сине-бело-голубых. Любые потери они компенсируют.

27 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Акрон» — «Зенит». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.42. Успех тольяттинцев оценён в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Акрон» — «Зенит» 27 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Акрон» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Акрон» — «Зенит» (27.08.2024)

Позади матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги. 27 августа состоятся четыре игры 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В одной из них на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами «Акрон» и «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск. Это первая очная встреча команд.

Хоть «Акрон» в прошлом сезоне и выступал в Первой лиге, в ритм РПЛ команда вписалась неплохо. Она показала, что философия Заура Тедеева имеет место быть. Открытый футбол с акцентом на нападение может радовать болельщиков и приносить хорошие результаты. Только, увы, без стабильности.

Тольяттинцы победили пока только «Факел». В РПЛ они обыграли «огнеопасных» со счётом 2:0, а в Кубке России — 2:1. Ещё подопечные Тедеева сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2). В восьми встречах они забили девять мячей, но и пропустили целых 18 голов.

После разгромного поражения в матче последнего тура первенства с ЦСКА (0:4) президент «Акрона» Павел Морозов назвал игру команды максимально слабой. Он отметил, что кредит доверия к Тедееву не исчерпан. Никаких сомнений по специалисту и тренерскому штабу у руководства нет.

У боссов «Акрона» есть понимание, что для лучших результатов нужно усовершенствовать качество состава. В ожидании трансферов Тедееву остаётся только проводить работу над ошибками и продолжать развивать выбранный стиль игры. Другая тактика им не приветствуется.

Для «Зенита» это хорошая новость. В последнее время у него значительно снизилась результативность и ухудшились показатели. В последних трёх турах в РПЛ подопечные Сергея Семака победили московское «Динамо» (1:0), сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0).

Главным героем встречи с «народной командой» стал голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок. Он совершил шесть сейвов, став таким образом вторым вратарём по количеству отражённых ударов в створ за матч при Семаке. Ранее этой планки достигал Андрей Лунёв, ещё в 2021 году.

Удивило неожиданно быстрое восстановление Вендела и Педро от травм. Сообщалось, что бразильцы не смогут сыграть со «Спартаком» из-за повреждений, но оба вышли в стартовом составе и провели на поле 90 минут. В частности благодаря их стараниям «Зенит» не проиграл красно-белым.

Временная потеря Максима Глушенкова, записавшего на свой счёт девять голов в шести матчах за «Зенит», будет переноситься не так болезненно. Нападающий повредил руку и пока что не может играть, но в грядущем матче он и так вряд ли получил бы много времени. В Кубке России Семак экспериментирует и даёт проявить себя резервистам.

Скамейка запасных у клуба из Санкт-Петербурга очень длинная и качественная. Поставить на то, что «Зенит» обыграет «Акрон» и тотал больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Разница в классе между командами слишком большая.

Даже в том случае, если у тольяттинцев была бы более слаженная игра в обороне, избежать разгрома в предстоящем матче у них вряд ли получилось бы. Техника и сыгранность на совершенно разных уровнях. Сине-бело-голубые — явные фавориты.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Акрон» — «Зенит» 27 августа 2024 года

Во встречах с сильными соперниками «Акрон» беспомощен. У него ничего не получается. Команда начинает сыпаться и много пропускать. Для «Зенита» это хорошая возможность прийти в себя после ряда сложных матчей и потерь очков. Соперник очень удобен. Семак наверняка выпустит неосновной состав, но у сине-бело-голубых остаются при этом все шансы выиграть разгромно.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.