«Ахмат» — ЦСКА. Со сборной Казахстана было проще

Магомед Адиев бессилен. Грозненцы лишились двух лидеров. Без них даже дома победить ЦСКА становится слишком трудной задачей.

27 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Ахмат» — ЦСКА. Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.12. Успех грозненцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА 27 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — ЦСКА (27.08.2024)

27 августа состоятся четыре встречи 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном померяются силами местный «Ахмат» и ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

До сих пор «Ахмат» не одержал ни одной победы в РПЛ. Во встрече последнего тура первенства с «Химками» (3:3) он вдвойне обидно потерял очки. Красно-чёрные сравняли счёт на 90+8-й минуте в меньшинстве, но Магомеда Адиева больше задело и встревожило другое.

Во встрече с «Химками» получил травму лидер грозненцев Бернард Бериша. Он покинул поле в слезах на носилках. Помимо 32-летнего футболиста, в лазарете пребывает ещё один ключевой игрок «Ахмата» — Мирослав Богосавац.

Магомед Адиев заявил, что обойма команды и так была небольшой, а теперь и вовсе стала катастрофически маленькой. Как тренер собирается выбираться из сложного положения? Клуб располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, и позитивных перемен не предвидится.

Грозненцы мало забивают ввиду плохой реализации моментов и при этом много пропускают даже во встречах с аутсайдерами. «Ахмат» засасывает в кризисное состояние, и путей для выхода из него не видно. Руководство может не вытерпеть и отправить в отставку Адиева из-за неудовлетворительных результатов. С тренерами грозненцы в последнее время расстаются легко.

У ЦСКА дела идут получше. У него начинает появляться стабильность в качестве выступлений. В последних двух турах в чемпионате России армейцы разгромили «Акрон» (4:0) и обидно уступили «Локомотиву» (0:1). Они владели инициативой бо́льшую часть встречи с железнодорожниками, но не реализовали свои моменты, в то время как сопернику хватило одного шанса.

Впечатление от игры под руководством Марко Николича остаётся очень смешанным. Красно-синие теряют очки во встречах с сильными соперниками и испытывают трудности на выезде, но дома чаще всего показывают уверенный футбол и побеждают. Во встрече 4-го тура первенства они разгромили «Оренбург» (5:1).

Возможно, когда Николич полностью освоится в московском клубе, дела с гостевым фактором начнут улучшаться. Ещё не до конца адаптировались к ритму РПЛ новички ЦСКА, в частности Секу Койта. Во встрече с «Акроном» сербский специалист выпустил его в самой концовке.

В предстоящем матче Койта может получить больше игрового времени. У нападающего хороший потенциал, но над его раскрытием необходимо попотеть. До сих пор форвард оставлял после себя больше негативного впечатления, а не положительного. Пора исправляться.

Глубина состава у армейцев хорошая. Несмотря на регулярно возникающие на выезде трудности, они должны победить ослабленный кадровыми потерями «Ахмат». Заключить пари на то, что армейцы выиграют, можно с коэффициентом 2.12.

Вряд ли поддержка родных трибун многое изменит. У грозненцев есть характер и качественные исполнители, помимо Бериши и Богосаваца, но в текущем виде команда не смотрится конкурентоспособной. Она слишком часто пропускает и теряет очки. Адиев ничего не может с этим поделать.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА 27 августа 2024 года

В Кубке России очень важную роль играет наличие резервов. У «Ахмата» с этим серьёзные проблемы. Даже дома он видится аутсайдером. У ЦСКА больше ресурсов, лучше показатели и есть рисунок игры. Перед Марко Николичем раскрываются хорошие возможности, которые нельзя упускать.

Ставка: победа ЦСКА за 2.12.