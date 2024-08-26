«Факел» — «Рубин». Методы Рахимова работают

27 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Факел» — «Рубин». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.70. Успех казанцев оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Факел» — «Рубин» 27 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Факел» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Факел» — «Рубин» (27.08.2024)

27 августа состоятся четыре игры 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В одной из них в Воронеже местный «Факел» примет «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

«Факел» прервал свою безвыигрышную серию, которая насчитывала семь встреч кряду. Он дома победил «Оренбург» (1:0). Помогла поддержка болельщиков, вернувшихся на трибуны. Ранее «огнеопасные» провели игру с «Акроном» (1:2) в Кубке России без поклонников по распоряжению губернатора Воронежской области.

Говорить о разительных положительных переменах после отставки Игоря Черевченко пока что не приходится. Дмитрий Пятибратов только начал отлаживать механизмы и возвращать команде из Воронежа привычный стиль. Она ещё очень уязвима, нестабильна и хрупка.

Если бы не домашний фактор, «огнеопасные» наверняка уступили бы оренбуржцам, которые проиграли все четыре гостевые встречи в текущем сезоне. Несмотря на проблемы с выездами, подопечные Давида Деограсии смотрелись лучше «Факела». Они создали больше опасных моментов и в целом показали более качественный футбол.

Воронежцы выиграли не благодаря тактике Пятибратова и улучшению сыгранности. Николай Гиоргобиани забил очень красивый гол со штрафного, но только его индивидуальное мастерство исполнения стандартов помогло клубу добыть важные очки. Командной игры как таковой у «Факела» по-прежнему нет.

У «Рубина» всё совершенно иначе. Он уступил лишь «Зениту» (0:4 и 0:1) и «Химкам» (2:3), причём во всех трёх случаях подопечные Рашида Рахимова продемонстрировали приятный глазу слаженный футбол. Ещё они сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а победили «Пари НН» (4:2), «Акрон» (4:0 и 2:1), а также махачкалинское «Динамо» (2:0).

Рахимов здорово выстроил игру через техничных легионеров. В матче с махачкалинцами результат сделали Мирлинд Даку и Никола Чумич. Для серба забитый мяч стал первым в составе «Рубина». На счету Даку уже пять голов и ещё две результативные передачи.

В Кубке России Рахимов пока что ни разу не выпускал Даку, но качество игры команды без лучшего бомбардира не становилось хуже. Отнюдь. У казанцев отлично получалось создавать моменты. В матче 1-го тура группового этапа «Акрону» они могли забить значительно больше, чем четыре мяча.

Ещё немаловажно, что «Рубин» очень хорош на выезде. В гостях он чувствует себя не менее уверенно, чем дома. Давление болельщиков «Факела» не должно отразиться на подопечных Рашида Рахимова. Отменная дисциплина и трудолюбие — залог успеха 59-летнего прагматичного специалиста.

Поставить на победу «Рубина» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75. Во многом матч станет определяющим. Если казанцы обыграют воронежцев, их шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России станут значительно выше.

Не исключено, что Рахимов прибегнет к подспорью Мирлинда Даку. У форварда будет достаточно времени для того, чтобы успеть восстановить запас сил ко встрече со «Спартаком» в РПЛ. Для сохранения хорошего тонуса будет даже полезно сыграть с воронежцами. Главное — чтобы без травм.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Факел» — «Рубин» 27 августа 2024 года

«Огнеопасные» только начали приходить в себя после жуткого кризисного периода. Ожидать, что на моральном подъёме от победы во встрече с «Оренбургом» они обыграют «Рубин», не стоит. У Пятибратова ещё очень много работы. У казанцев давно всё функционирует как надо без перебоев. Они стабильно показывают качественный командный футбол и набирают очки.

Ставка: победа «Рубина» за 2.75.