«Спартак» — «Динамо» Мх. Клуб Гаджи Гаджиева оставит Станковича без множества голов

6-й тур Российской Премьер-Лиги отгремел, а до следующего ещё неделя. Чем заняться на буднях? Разумеется, следить за Кубком России. 27 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа «Спартак» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала 27 августа 2024 года

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом предстоящего матча в Кубке России. Поставить на его победу в основное время предлагается с коэффициентом 1.50, что можно представить как 66% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 6.60 — около 15% вероятности. Если по итогам 90 минут будет ничья, сыграет коэффициент 4.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч в Москве получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. И если в гол хозяев верят больше, оценивая его коэффициентом 1.14, то забитый мяч гостей кажется сомнительным — коэффициент 1.79. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу красно-белых.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Мх (27.08.2024)

«Спартак», кажется, нашёл свою игру под руководством Деяна Станковича. Команда выстроила баланс между обороной и атакой. Теперь очень редко пропускает, а забивает даже больше, чем нужно. Судите сами, в шести последних матчах четыре разгромные победы, а разность забитых и пропущенных — 12:0.

Оступились на грозненском «Ахмате», с которым, впрочем, преимущество по ударам составило 22:5, а по владению мячом — 75% на 25%. В данном случае итоговые нули на табло надо оценивать негативно. А вот свежую нулевую ничью с «Зенитом», напротив, можно записать себе в актив.

«Зенит» — неоспоримый фаворит чемпионата России, обладающий, вероятно, сильнейшим составом в лиге прямо сейчас. Однако красно-белые смотрелись ничуть не хуже, а местами даже значительно лучше. И это на «Газпром Арене»! Причём могли спокойно выиграть, ведь оппонент с 62-й минуты находился в меньшинстве.

Ничем подобным махачкалинское «Динамо», конечно, похвастаться не может. Зато команда, которая ещё полгода назад выступала в Первой лиге, сейчас самоотверженно бьётся за сохранение прописки в РПЛ. И, надо сказать, местами получше прошлогоднего соседа по лиге «Акрона». За шесть туров махачкалинцы добыли победу и две ничьих.

Есть у дагестанского клуба успехи и в Кубке России. В 1-м туре обыграны «Крылья Советов» (1:0), а во 2-м дан бой московскому «Динамо» (1:2). Разумеется, махачкалинцы дадут бой и «Спартаку». Скорее всего, придётся выстраивать мощный оборонительный блок и играть на контратаках. У «Ахмата», например, это получилось.

«Спартак», как мы помним, сам хорошо играет в защите. А это значит, что голевого парада в Москве в предстоящем матче не предвидится. При таких раскладах можно даже выбирать. Просто тотал меньше 2.5 мяча уже идёт с неплохим коэффициентом. Но можно сдобрить его ставкой на то, что хозяева не проиграют. Уж больно они симпатично смотрятся.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.88.