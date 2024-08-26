«Райо Вальекано» — «Барселона». Левандовски и Флик выбьются в лидеры

Новый сезон чемпионата Испании благополучно стартовал и начинает набирать обороты. 27 августа на стадионе «Вальекас» в Мадриде состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» 27 августа 2024 года

Букмекеры считают фаворитом в предстоящем матче испанской Примеры «Барселону». Сделать ставку на её победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Райо Вальекано» при этом оценивается коэффициентом 5.00, а ничья — коэффициентом 4.00. Вероятность не более 25%.

Аналитики также считают, что встреча может получиться результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятными являются счета 1:1 и 1:0 в пользу гостей. Коэффициенты варьируются в районе 7.00-7.90.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Барселона» (27.08.2024)

У «Барселоны» под руководством Ханс-Дитера Флика пока всё хорошо. «Барселона» — одна из двух команд, кто пока не терял очки в чемпионате Испании. Причём соперники были не робкого десятка. Сперва одолела «Валенсию», а недавно — «Атлетик» Бильбао. В обоих случаях со счётом 2:1, но преимущество было на стороне каталонцев каждый раз.

Показательно, что три из четырёх голов каталонцев забил Роберт Левандовски. Работа уже со знакомым по «Баварии» тренером идёт на пользу как всей команде, так и польскому нападающему лично. А если вы подумали, что Флик выезжает на знакомых ветеранах, то зря! У Ламина Ямаля на этом отрезке гол+пас.

Стоит также отметить Пау Кубарси. 17-летний центральный защитник против «Атлетика» сыграл крайне внимательно. Если так будет продолжаться, то сине-гранатовые закрепятся в лидерах. Скорее всего, преимущество у них будет и в матче с «Райо Вальекано». Причём несмотря на то, что в последнее время играть с этим соперником было непросто.

Хотя непросто будет и теперь. «Райо» неплохо выступил в 1-м туре испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:1), использовав свои шансы в атаке. А во 2-м туре добился лишь нулей с «Хетафе» (0:0). При этом в СМИ ходит информация о подписании Хамеса Родригеса, что, конечно, станет усилением. Но даже так команде надо отдать должное за неплохой старт.

«Барселоне» будет тяжело в Мадриде ещё и потому, что для «Райо» матч станет первым домашним в сезоне. Однако «Барселона» — всё равно фаворит. Запас ошибок у подопечных Ханси Флика очень небольшой ввиду превосходства «Реала». Так что валять дурака они явно не станут. Ждём тяжёлую победу в предстоящей встрече – ровно в один мяч.

Ставка: победа «Барселоны» в один мяч за 3.80.