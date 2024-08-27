«Динамо» — «Крылья Советов». Проигрыш «Краснодару» — это ещё полбеды

6-й тур Российской Премьер-Лиги отгремел, а до следующего ещё неделя. Чем заняться на буднях? Разумеется, следить за Кубком России. В среду, 28 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» 28 августа 2024 года

Московское «Динамо», судя по букмекерским котировкам, является фаворитом предстоящего матча в группе А. Сделать ставку на победу столичной команды можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа «Крыльев Советов» в основное время оценивается коэффициентом 5.60 — менее 18% вероятности.

Если соперники не смогут определить победителя в основное время, сыграет коэффициент 4.70. При этом аналитики считают, что встреча должна получиться результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.44. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Динамо» Москва — «Крылья Советов» (28.08.2024)

После удачных матчей с махачкалинским «Динамо» (2:1) и, внимание, самарскими «Крыльями Советов» (1:0) московское «Динамо» вновь уступило крепкому оппоненту. В последнем туре чемпионата России столичная команда ничего не смогла поделать с «Краснодаром» на своём поле — 0:1. Почему вновь? Потому что ранее было поражение от «Зенита» с тем же счётом.

А ведь бело-голубые неплохо начали сезон, забив по три мяча «Факелу» и «Локомотиву». Однако в последних играх с атакой есть определённые проблемы. И если проигрыш петербуржцам можно объяснить наличием у соперника в строю лидеров, а также преимуществом домашнего поля, то краснодарцы нестабильны и не такие грозные.

«Крылья Советов», в свою очередь, ожидаемо улучшают свои результаты. Конечно, гораздо медленнее, чем хотелось бы, но сдвиги в лучшую сторону есть. Например, на выходных команда одержала домашнюю победу над «Пари НН» со счётом 3:1. Дублем отметился новичок Томас Гальдемас. То есть забивать футболисты Игоря Осинькина не разучились.

Причиной плохого старта (команда временно была на дне РПЛ) называются физические кондиции игроков. И действительно — прошло время, набрали форму и улучшили свои показатели. А дальше тонус должен сделать своё дело. В прошлый раз самарцы проиграли «Динамо» по делу. Но если взглянуть на историю очных встреч, то здесь часто голы в обе стороны.

На наш взгляд, логично ждать, что оба соперника забьют и теперь. Московское «Динамо» нестабильно и, вероятно, даст лидерам отдохнуть перед выездом в Оренбург в следующем туре чемпионата России. Самарские «Крылья Советов», напротив, улучшили общее физическое состояние и на кураже после победы.

Букмекеры дают довольно низкий коэффициент на голы в обе стороны. Поэтому придётся либо объединять с тоталом больше, либо мудрить с форами. Учитывая, что бело-голубые пропустили пять мячей за два тура Кубка России, мы бы остановились на первом варианте.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.