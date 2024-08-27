Экспресс с коэффициентом 9.7: «Спартак», «Зенит» и ЦСКА доказывают класс

В предстоящих матчах с аутсайдерами у этих клубов не должно возникнуть никаких проблем.

Всё внимание болельщиков футбола сегодня будет приковано к матчам группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Представляем вам экспресс с коэффициентом 9.70.

Прогноз на матч «Акрон» — «Зенит»

«Акрон» в прошлом сезоне и выступал в Первой лиге, в ритм РПЛ команда вписалась неплохо. Тольяттинцы победили пока только «Факел». В РПЛ они обыграли «огнеопасных» со счётом 2:0, а в Кубке России — 2:1. Ещё подопечные Тедеева сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2). В восьми встречах они забили девять мячей, но и пропустили целых 18 голов. После поражения ЦСКА (0:4) президент «Акрона» Павел Морозов назвал игру команды слабой.

В последнее время у «Зенита» снизилась результативность и ухудшились показатели. В последних трёх турах в РПЛ подопечные Сергея Семака победили московское «Динамо» (1:0), сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0). Главным героем встречи с «народной командой» стал голкипер сине-бело-голубых Евгений Латышонок. Он совершил шесть сейвов.

В Кубке России Семак экспериментирует и даёт проявить себя резервистам. Скамейка запасных у клуба из Санкт-Петербурга очень длинная и качественная. Во встречах с сильными соперниками «Акрон» беспомощен. У него ничего не получается. Команда начинает сыпаться и много пропускать. Предлагаем ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.15.

Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА

До сих пор «Ахмат» не одержал ни одной победы в РПЛ. Во встрече последнего тура первенства с «Химками» (3:3) он вдвойне обидно потерял очки. Красно-чёрные сравняли счёт на 90+8-й минуте в меньшинстве. Грозненцы мало забивают ввиду плохой реализации моментов и при этом много пропускают даже во встречах с аутсайдерами. «Ахмат» засасывает в кризисное состояние, и путей для выхода из него не видно.

У ЦСКА дела идут получше. У него начинает появляться стабильность в качестве выступлений. В последних двух турах в чемпионате России армейцы разгромили «Акрон» (4:0) и обидно уступили «Локомотиву» (0:1). Впечатление от игры под руководством Марко Николича остаётся смешанным. Красно-синие теряют очки с сильными соперниками и испытывают трудности на выезде, но дома чаще показывают уверенный футбол. Во встрече 4-го тура первенства они разгромили «Оренбург» (5:1).

В Кубке России очень важную роль играет наличие резервов. У «Ахмата» с этим серьёзные проблемы. Даже дома он видится аутсайдером. У ЦСКА больше ресурсов, лучше показатели и есть рисунок игры. Перед Марко Николичем раскрываются хорошие возможности, которые нельзя упускать. Поставить на победу армейцев можно за 2.05.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Мх

«Спартак», кажется, нашёл свою игру под руководством Деяна Станковича. Команда выстроила баланс между обороной и атакой. Судите сами, в шести последних матчах четыре разгромные победы, а разность забитых и пропущенных — 12:0. Свежую нулевую ничью с «Зенитом» можно записать себе в актив. Красно-белые смотрелись ничуть не хуже, а местами даже значительно лучше сине-бело-голубых. И это на «Газпром Арене»!

Ничем подобным махачкалинское «Динамо», конечно, похвастаться не может. Зато команда, которая ещё полгода назад выступала в Первой лиге, сейчас самоотверженно бьётся за сохранение прописки в РПЛ. Есть у дагестанского клуба успехи и в Кубке России. В 1-м туре обыграны «Крылья Советов» (1:0), а во 2-м дан бой московскому «Динамо» (1:2). Махачкалинцам придётся выстраивать игру через оборону.

«Спартак», как мы помним, сам хорошо играет в защите. А это значит, что голевого парада в Москве в предстоящем матче не предвидится.Однако в Кубке России красно-белые играют очень качественно. В последних трёх встречах турнира они побеждали со счётом 3:0. Поэтому рекомендуем поставить на победу «Спартака» с форой (-1.5) за 2.20.

Экспресс на сегодня:

Ставка 1: победа «Зенита» с форой (-1.5) в матче с «Акроном» за 2.15.

Ставка 2: победа ЦСКА в игре с «Ахматом» за 2.05.

Ставка 3: победа «Спартака» с форой (-1.5) в матче с «Динамо» Мх за 2.20.

Общий коэффициент: 2.15 Х 2.05 Х 2.20 = 9.70.