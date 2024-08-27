«Оренбург» — «Ростов». В неудачах Карпин может винить только себя

Жёлто-синими допускаются одни и те же ошибки. Когда уже из них будут делаться выводы?

28 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Оренбург» — «Ростов». Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.37. Успех ростовчан оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Ростов» 28 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Оренбург» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Оренбург» — «Ростов» (28.08.2024)

Лето близится к концу, и это не может не печалить. Отвлечься от грустных мыслей поможет красивый зрелищный футбол. 28 августа состоятся четыре игры 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В самой ранней из них на стадионе «Газовик» померяются силами «Оренбург» и «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Оренбуржцы одержали пока что всего лишь одну победу. Они дома обыграли «Спартак», со счётом 2:0. Ещё сине-белые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и «Акроном» (2:2). В восьми встречах они пропустили 15 мячей, а забили только девять.

Результаты, откровенно говоря, плохие. Тем более если учесть, что для «Спартака» встреча была первой под руководством Деяна Станковича. «Народная команда» подходила к игре не в оптимальном тонусе и без чёткого плана. Если команды встретились бы теперь, оренбуржцы наверняка проиграли бы.

Не сказать, что подопечные Давида Деограсии показывают совсем низкокачественную игру, но всё же во многих моментах им необходимо прибавлять. Оренбуржцы создают недостаточно много остроты у ворот соперников, и при этом слишком часто дают бить по своим.

Команде не хватает лидера, который вёл бы за собой. В прошлом сезоне эту роль выполнял Лукас Вера, но летом он перебрался в «Химки». «Оренбург» стал слишком однообразен и понятен для соперников. Минимум креатива и отсутствие крепости в обороне — две ключевые проблемы, мешающие Деограсии набирать очки.

«Ростов» входит в число клубов, которые много пропускают. В шести встречах в первенстве он пропустил 12 мячей и ещё два в Кубке России. Валерий Карпин безутешен. Постоянно его подопечные допускают грубые ошибки и пропускают простые мячи.

Фундамент для поражения во встрече последнего тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:3) был заложен жутким «привозом» защитников. В простейшей ситуации при разгоне атаки они подарили мяч Алексею Батракову, который получив пространство и время из выгодной позиции точно пробил в угол.

Во втором тайме ростовчане давили и имели ряд хороших возможностей сравнять счёт. Были спорные эпизоды, когда судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива», но винить в поражении Валерий Карпин может только себя. Постоянно его подопечными допускаются одни и те же ошибки, но выводов из этого не делается.

Характер и волевые качества у жёлто-синих есть. У них хорошо структурирована игра в нападении и есть потенциал для роста. Упирается всё это в беспрецедентно халатную игру в обороне, ненадёжного голкипера, и как итог, в большое количество пропущенных мячей, а также потерю очков.

Выявить фаворита в предстоящей встрече при таких вводных не видится возможным. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.97. Шесть из семи последних очных встреч закончились именно так. Другая ознаменовалась ничьей — 1:1.

У оренбуржцев больше проблем и хуже результаты, но списывать их со счетов определённо не стоит. Дома сине-белые очень опасны в любом виде. В то же время у ростовчан ещё с прошлого сезона тянутся проблемы с выездами. В гостях жёлто-синие чувствуют себя совсем неуверенно и ещё чаще ошибаются.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Оренбург» — «Ростов» 28 августа 2024 года

У оренбуржцев дела идут плохо, но поддержка родных трибун составит им отличное подспорье. Даже в текущем тонусе у них есть неплохие шансы обыграть таких ростовчан. Жёлто-синие хороши в плане результативности и создания моментов, но задняя линия совершенно не справляется. В обороне самый настоящий проходной двор. Учитывая и историю очных встреч, наилучшим вариантом для ставки видится верх по голам, и забьют наверняка обе команды.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.97.