«Пари НН» — «Краснодар». Мусаев закроет рот критикам

28 августа состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Пари НН» — «Краснодар». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.96. Успех нижегородцев оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» 28 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» (28.08.2024)

Лето близится к концу. Это не может не расстраивать, но отвлечься от грустных мыслей поможет групповой этап Пути РПЛ Кубка России. 28 августа состоятся четыре игры 3-го тура. В одной из них на стадионе «Нижний Новгород» местный «Пари НН» примет «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 17:15 мск.

Странно, что Сашу Илича до сих пор не отправили в отставку. Команда из Нижнего Новгорода терпит бедствие. В ознаменовавшейся судейским скандалом встрече она победила махачкалинское «Динамо» (1:0) и далеко не без удачи обыграла «Химки» (1:0), но все остальные матчи проиграла.

Во встрече последнего тура чемпионата России «Пари НН» уступил «Крыльям Советов» (1:3), для которых победа стала второй в сезоне. Ранее самарцы победили пребывающий в ещё более жутком кризисе «Факел» (2:0). Нижегородцы уступили им по всем параметрам и только чудом не пропустили больше.

У подопечных Саши Илича по-прежнему очень многое функционирует плохо. Команда беззубо смотрится в нападении, регулярно проваливается в обороне, да и в целом взаимодействие между футболистами неудовлетворительное. Отчасти из-за ограниченности в резервах, но преимущественно из-за Саши Илича.

В игре «Пари НН» нет идеи. Он выступает по наитию, по ходу матча пытаясь найти свою игру. Чаще всего из этого не выходит ничего хорошего. При Сергее Юране до жуткой чёрной полосы, связанной с большим количеством травм, команда смотрелась намного интереснее и перспективнее.

Краснодарцы, в отличие от «Пари НН», идут без поражений в РПЛ. После матча за Суперкубок с «Зенитом» (2:4) подопечные Мурада Мусаева забыли, как проигрывать. Они победили ЦСКА (2:1 и 1:0) и «Ахмат» (1:0), как раз «Пари НН» (2:1) и московское «Динамо» (1:0).

Встреча с «Динамо» запомнилась возвращением в состав Фёдора Смолова. По информации СМИ, нападающим интересовался мексиканский клуб, но «быки» отказались его продавать. В составе чёрно-зелёных в текущем сезоне форвард провёл пять неполных матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

Опыт и техника Смолова гармонично вписываются в задумки Мурада Мусаева. Авантюрная тактика специалиста, смысл которой стараться постоянно играть первым номером с акцентом на нападение, пока что работает отлично. В частности благодаря Станиславу Агкацеву, ставшему первым номером после ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ».

22-летний голкипер бессменно играет и в Кубке России, и в РПЛ. Он прекрасно руководит обороной и радует спасениями. Во встрече с московским «Динамо» вратарь повторил рекорд «Краснодара» по количеству парированных ударов за один матч. Он совершил девять сейвов.

Благодаря надёжности Агкацева у Мусаева нет беспокойства за заднюю линию, и он может спокойно и сосредоточенно работать над игрой в нападении. Улучшать есть что. Совсем не забивает блеснувший на Кубке Америки Джон Кордоба, низкая результативность у Эдуарда Сперцяна. Хотя моментов чёрно-зелёные создают много. Надо прибавлять.

Поставить на победу «быков» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Краснодарцы выиграли все семь последних очных встреч. Не ждём, что в таком виде и тонусе нижегородцам удастся совершить сенсацию, отняв очки у фаворита.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» 28 августа 2024 года

Нижегородцы подходят к встрече в невзрачном виде. Они не показывают собранной командной игры, много пропускают и постоянно проигрывают сильным соперникам. История очных встреч всецело на стороне краснодарцев. «Быки» пребывают на подъёме и постепенно набирают ход. Они одержали четыре победы подряд и останавливаться явно не намерены.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.96.