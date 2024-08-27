«Реал Сосьедад» — «Алавес». Альгуасиль найдёт замену Захаряну

Бело-голубые не могут забить больше одного мяча за матч. Это фактор отсутствия россиянина или тактика тренера?

28 августа состоится матч 3-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Алавес». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Сан-Себастьяна можно с коэффициентом 1.73. Успех «славных» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Алавес» 28 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.38.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Алавес» (28.08.2024)

28 августа состоятся пять встреч 3-го тура чемпионата Испании. В одной из них на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян местный «Реал Сосьедад» примет «Алавес». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. Главный судья — Хосе Санчес Мартинес.

«Реал Сосьедад» скромно начал сезон. Сначала он уступил на выезде «Райо Вальекано» (1:2), а затем победил «Эспаньол» (1:0). «Попугаям» подопечные Иманола Альгуасиля забили на 80-й минуте. На индивидуальном мастерстве разобрался Такефуса Кубо, вышедший на замену.

Встреча вполне могла завершиться иначе. На 56-й минуте защитник «Реала Сосьедад» в центре поля допустил грубую ошибку, которая чуть не привела к пропущенному мячу. Повезло, что нападающий «Эспаньола» Алехо Велис не попал по мячу. Позиция у него была убойная.

У «Реала Сосьедада» из опасных моментов, помимо гола Кубо, вспоминаются только дальние, достаточно безобидные удары. Не хватает входов в штрафную, скорости и креативности, которые давало бело-голубым наличие на поле Арсена Захаряна. Бывший полузащитник «Динамо» ещё не скоро вернётся в состав. Он восстанавливается после операции.

У Захаряна возникли трудности с адаптацией в испанском клубе. Его возвращение не предполагает, что бело-голубые сразу же начнут показывать более атакующий и яркий футбол. Тем не менее с Арсеном у Альгуасиля точно станет больше простора для улучшения игры «Реала Сосьедад». Россиянина команде не хватает.

У «Алавеса» всё ещё хуже. По итогам прошлого сезона он занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, но теперь у него другой вид. Команду покинули много важных игроков.

Не обошлось и без приобретений, но пока что новобранцы ещё толком не освоились. «Славные» уступили «Сельте» (1:2) и далеко не без везения дома зацепились за ничью во встрече с «Бетисом» (0:0). Зелёно-белые обидно потеряли очки. Они были во всём лучше «Алавеса».

Кроме того, в концовке схлопотал красную карточку защитник «славных» Александар Седлар. Грядущий матч он пропустит из-за дисквалификации. С высокой долей вероятности Луис Гарсия Пласа выпустит связку защитников, которая не оправдала доверия, провалившись в игре с «Сельтой».

В нападении у «Алавеса» грусть, печаль, тоска. В двух матчах он нанёс всего лишь три удара в створ. В предстоящей игре у голкипера «Реала Сосьедад» Алекса Ремиро вообще может не быть работы. Хоть в атаке у бело-голубых пока что маловато остроты, но оборона чаще всего хорошо справляется со своими обязанностями.

В 38 встречах минувшего розыгрыша Примеры подопечные Иманола Альгуасиля пропустили только 39 мячей — меньше только у «Атлетика» из Бильбао и мадридского «Реала». С результативностью проблемы у команды тянутся с давних пор. Даже когда создаётся много моментов, голов забивается мало. Завершение плохое.

Заключить пари на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё одну бело-голубые выиграли со счётом 4:0. В этот раз им вряд ли удастся забить так же много.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Алавес» 28 августа 2024 года

От предстоящей встречи точно не стоит ждать высокой результативности. У обеих команд достаточно крепости в защите, но очень сильно не хватает мощности и креатива в нападении. Вполне возможно, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или победой бело-голубых с минимальной разницей в счёте. Большинство последних очных встреч закончилось таким образом.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.