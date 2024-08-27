Этот «Локомотив» не остановить. Батраков заставит «Химки» ненавидеть Кубок России

6-й тур Российской Премьер-Лиги отгремел, а до следующего — ещё неделя. Чем заняться на буднях? Разумеется, следить за Кубком России. В среду, 28 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа «Локомотив» — «Химки». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Локомотив» — «Химки» 28 августа 2024 года

С учётом последних результатов соперников, отведённая хозяевам роль фаворитов совсем не удивляет. Сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности. Победу «Химок» букмекеры оценили коэффициентом 6.10 — ниже 17% вероятности. Если по итогам 90 минут игры команды не выявят сильнейшего, сыграет коэффициент 4.40.

Аналитики также считают, что встреча представителей группы В получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Поставить на голы в обе стороны можно с коэффициентом 1.76, а наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу принимающей стороны. Но не исключают счета 2:1 и 1:1. Коэффициенты варьируются в районе 8.00.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки» (28.08.2024)

Кто бы мог подумать, что по итогам шести туров московский «Локомотив» будет лидировать в чемпионате России? А ведь он лидирует, и лидирует абсолютно заслуженно. Подопечные Михаила Галактионова на данном отрезке проиграли только в дерби «Динамо» (1:3), но и там могли рассчитывать на ничью. В остальных пяти случаях у них пять побед, три из которых — всухую.

Повезло с календарём? Отнюдь! Возможно, вышедшие из Первой лиги «Акрон» (3:2) и махачкалинское «Динамо» (2:0) не являются самыми опасными оппонентами. Но выписать пять безответных мячей «Ахмату» в Грозном, вырвать на последних минутах победу у ЦСКА в дерби и забить трижды команде Валерия Карпина — это круто. Посмотрим, сколько такое состояние продержится, но пока прёт.

Сейчас в игре железнодорожников многое зависит от российской молодёжи. Алексей Батраков очень хорош, по количеству очков в системе «гол+пас» сравнялся с Максимом Глушенковым. Сергей Пиняев немного сбавил, зато регулярно приносит пользу нападающий Дмитрий Воробьёв. В Кубке России лидеры, как правило, отдыхают, но Тимур Сулейманов и Вадим Раков всегда готовы подстраховать.

Короче говоря, шансов у «Химок» немного. Рассчитывать даже на ничью и послематчевые пенальти в Москве будет очень тяжело. Даже несмотря на то, что команда под руководством Франка Артиги даёт бой каждому. Забила по три мяча «Рубину» (3:2) и «Ахмату» (3:3), не осталась без гола в кубковой игре с «Ростовом» (1:3) и даже отобрала очки у «Зенита» (1:1) в РПЛ!

Разумеется, химчане дадут бой и «Локомотиву». Возможно, тоже смогут рассчитывать на гол. В прошлом туре Кубка России, когда железнодорожники обыграли на выезде «Оренбург» (3:2), ворота защищал не Илья Лантратов, а Антон Митрюшкин. Голкипер опытный, даже поигравший за границей. Просто практики у него сейчас не так много, да и Лантратов выглядит лучше.

Фаворит, впрочем, в предстоящем матче очевиден и неоспорим. За «Локо» говорит и история личных встреч. Начиная с 2020 года соперники провели друг с другом восемь игр — у москвичей шесть побед при одной ничьей и 21 забитый мяч. При таких раскладах можно было бы проверить комбинированную ставку: П1 и тотал больше 1.5 мяча. Что-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу хозяев здесь легко можно увидеть.

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и «Локомотив» победит за 1.77.