Экспресс с коэффициентом 5.14: дела у «Краснодара» и «Динамо» великолепны

Обе команды идут с серией без поражений. Их остановят, но точно не «Пари НН» или «Крылья Советов».

Вчерашние матчи Кубка России удивили. «Зенит» и «Спартак» проиграли явным аутсайдерам. Посмотрим, что нам приготовил сегодняшний день. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.14.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар»

Странно, что Сашу Илича до сих пор не отправили в отставку. Команда из Нижнего Новгорода терпит бедствие. В ознаменовавшейся судейским скандалом встрече она победила махачкалинское «Динамо» (1:0) и далеко не без удачи обыграла «Химки» (1:0), но все остальные матчи проиграла. Во встрече последнего тура чемпионата России «Пари НН» уступил «Крыльям Советов» (1:3), для которых победа стала второй в сезоне.

Краснодарцы, в отличие от «Пари НН», идут без поражений в РПЛ. После матча за Суперкубок с «Зенитом» (2:4) подопечные Мурада Мусаева забыли, как проигрывать. Они победили ЦСКА (2:1 и 1:0) и «Ахмат» (1:0), как раз «Пари НН» (2:1) и московское «Динамо» (1:0).

Нижегородцы подходят ко встрече в невзрачном виде. Они не показывают собранной командной игры, много пропускают и постоянно проигрывают сильным соперникам. История очных встреч всецело на стороне краснодарцев. «Быки» пребывают на подъёме и постепенно набирают ход. Они одержали четыре победы подряд и останавливаться явно не намерены. Ставки на победу краснодарцев принимают за 1.78.

Прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов»

После удачных матчей с махачкалинским «Динамо» (2:1) и, внимание, самарскими «Крыльями Советов» (1:0) московское «Динамо» вновь уступило крепкому сопернику. В последнем туре чемпионата России бело-голубые ничего не смогли поделать с «Краснодаром» на своём поле — 0:1. Почему вновь? Потому что ранее было поражение от «Зенита» с тем же счётом.

«Крылья Советов», в свою очередь, ожидаемо улучшают свои результаты. Конечно, гораздо медленнее, чем хотелось бы, но сдвиги в лучшую сторону есть. Например, на выходных команда одержала домашнюю победу во встрече с «Пари НН» со счётом 3:1. Дублем отметился новичок Томас Гальдамес. То есть забивать футболисты Игоря Осинькина не разучились.

В прошлый раз самарцы проиграли «Динамо» по делу. Но если взглянуть на историю очных встреч, то здесь часто голы в обе стороны. На наш взгляд, логично ждать, что оба соперника забьют и теперь. Московское «Динамо» нестабильно и, вероятно, даст лидерам отдохнуть. Самарские «Крылья Советов», напротив, улучшили общее физическое состояние и на кураже после победы. Ставки на «обе забьют» принимают за 1.70.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Химки»

Кто бы мог подумать, что по итогам шести туров московский «Локомотив» будет лидировать в чемпионате России? И ведь абсолютно заслуженно. Подопечные Михаила Галактионова проиграли только в дерби «Динамо» (1:3). В остальных пяти матчах у них пять побед, три из которых — всухую. Возможно «Акрон» (3:2) и махачкалинское «Динамо» (2:0) не являются самыми опасными соперниками. Но забить пять безответных мячей «Ахмату» в Грозном, вырвать на последних минутах победу у ЦСКА в дерби и забить трижды команде Валерия Карпина — это круто.

Шансов у «Химок» немного. Рассчитывать даже на ничью и послематчевые пенальти в Москве будет очень тяжело. Даже несмотря на то что команда под руководством Франка Артиги даёт бой каждому. Забила по три мяча «Рубину» (3:2) и «Ахмату» (3:3), не осталась без гола в кубковой игре с «Ростовом» (1:3) и даже отобрала очки у «Зенита» (1:1) в РПЛ!

Фаворит, впрочем, в предстоящем матче очевиден и неоспорим. За «Локо» говорит и история личных встреч. Начиная с 2020 года соперники провели друг с другом восемь игр — у москвичей шесть побед при одной ничьей и 21 забитый мяч. При таких раскладах можно было бы проверить комбинированную ставку на победу «Локо» и тотал больше 1.5 мяча за 1.70.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с «Пари НН» за 1.78.

Ставка 2: обе забьют в игре «Динамо» — «Крылья Советов» за 1.70.

Ставка 3: победа «Локомотива» в матче с «Химками» и тотал больше 1.5 мяча за 1.70.

Общий коэффициент: 1.78 Х 1.70 Х 1.70 = 5.14.