ЦСКА — «Витязь». У Ильи Воробьёва — команда мечты

29 августа состоится матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.33. Успех «богатырей» оценён экспертами в 7.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь» 29 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Витязь» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16. Заключить пари на то, что армейцы победят и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.40.

Анализ и прогноз на матч ЦСКА — «Витязь» (29.08.2024)

В ожидании начала нового розыгрыша КХЛ, который стартует уже скоро, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка мэра Москвы. 29 августа на льду арены «Мегаспорт» померяются силами ЦСКА и «Витязь». Первое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Вылет в первом раунде минувшего розыгрыша Кубка Гагарина сподвиг ЦСКА на перемены. Руководство пошло на большие шаги для того, чтобы выиграть трофей в новом сезоне. Начнём с того, что Сергей Фёдоров был отправлен в отставку. Новым главным тренером клуба стал Илья Воробьёв.

Далее переходим к составу, который пополнило множество классных хоккеистов. Из команд НХЛ к красно-синим перешли вратарь Иван Просветов, защитники Никита Охотюк и Дмитрий Саморуков, а также нападающие Денис Гурьянов, Егор Афанасьев и Руслан Исхаков.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал текущий состав командой мечты. Перспективы у армейцев очень хорошие, но посмотрим, как будет реализован потенциал. Работать определённо есть над чем. В недавних товарищеских матчах красно-синие победили минское «Динамо» (4:2) и уступили в дерби «Спартаку» (3:4 Б).

Предсезонные матчи дают ответы далеко не на все вопросы, но некоторые моменты из них переносятся в регулярку. Физическая подготовка у армейцев пока что проседает, и молодёжь не очень полезна. А до начала регулярного чемпионата КХЛ осталось совсем мало времени.

У «Витязя» несколько иные задачи на сезон и сборы. Руководство клуба уже не первый год экспериментирует, меняя главных тренеров. Методом тыка пытается найти наиболее подходящего для команды специалиста. В этот раз выбор пал на Павла Десяткова.

Состав «богатырей» практически не изменился. Его покинули несколько хоккеистов, и было приобретено несколько легионеров — Николя Баптист и Фредерик Готье. Последний провёл 178 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», «Аризону Койотс» и «Нью-Джерси Дэвилз» и заработал 31 (13+18) очко.

Обновлённый «Витязь» успел провести уже пять товарищеских встреч. Он победил «Торпедо» (3:2 ОТ) и «Металлург» (6:4), но уступил московскому «Динамо» (3:5), ослабленному травмами двух главных звёзд «Авангарду» (1:2) и «Адмиралу» (4:7).

Тревожит количество пропущенных «богатырями» шайб. Укрепление нападения, тем более такими качественными игроками, как Баптист и Готье — это, конечно, хорошо, но теперь выявляется потребность в укреплении линии обороны. Защитники не справляются со своей работой.

Предлагаем заключить пари на победу ЦСКА и тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.00. С результативностью у армейцев редко возникают проблемы. У них огромное количество искусных исполнителей, и сыгранность между ними давно на очень высоком уровне.

От Ильи Воробьёва требуется только ускорить процесс адаптации новичков, развивать молодёжь, а также усовершенствовать модель игры армейцев. К предстоящему матчу они подходят в качестве явных фаворитов. Красно-синие выиграли 8 из 10 последних очных встреч, и в семи из них команды на двоих забросили не менее шести шайб.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Витязь» 29 августа 2024 года

Летние перемены должны положительно отразиться на армейцах. Приобретение классных новичков и назначение Ильи Воробьёва — правильные ходы, которые имеют отличные шансы себя оправдать. У «Витязя» перспектив меньше. У «богатырей» стало мощнее нападение, но в обороне — проходной двор. История очных встреч свидетельствует в пользу их поражения и большого количества голов.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.