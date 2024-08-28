Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

ЦСКА — Витязь, прогноз на матч 29 августа 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

ЦСКА — «Витязь». У Ильи Воробьёва — команда мечты
Михаил Коробов
ЦСКА — «Витязь»: прогноз на матч Кубка мэра Москвы
Аудио-версия:
Комментарии
Тренер начнёт реализовывать потенциал армейцев с Кубка мэра Москвы.

29 августа состоится матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.33. Успех «богатырей» оценён экспертами в 7.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь» 29 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Витязь» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16. Заключить пари на то, что армейцы победят и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.40.

Анализ и прогноз на матч ЦСКА — «Витязь» (29.08.2024)

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2024, четверг. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В ожидании начала нового розыгрыша КХЛ, который стартует уже скоро, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка мэра Москвы. 29 августа на льду арены «Мегаспорт» померяются силами ЦСКА и «Витязь». Первое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Вылет в первом раунде минувшего розыгрыша Кубка Гагарина сподвиг ЦСКА на перемены. Руководство пошло на большие шаги для того, чтобы выиграть трофей в новом сезоне. Начнём с того, что Сергей Фёдоров был отправлен в отставку. Новым главным тренером клуба стал Илья Воробьёв.

Как-то скучно у «Реала Сосьедад»:
«Реал Сосьедад» — «Алавес». Альгуасиль найдёт замену Захаряну
«Реал Сосьедад» — «Алавес». Альгуасиль найдёт замену Захаряну

Далее переходим к составу, который пополнило множество классных хоккеистов. Из команд НХЛ к красно-синим перешли вратарь Иван Просветов, защитники Никита Охотюк и Дмитрий Саморуков, а также нападающие Денис Гурьянов, Егор Афанасьев и Руслан Исхаков.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал текущий состав командой мечты. Перспективы у армейцев очень хорошие, но посмотрим, как будет реализован потенциал. Работать определённо есть над чем. В недавних товарищеских матчах красно-синие победили минское «Динамо» (4:2) и уступили в дерби «Спартаку» (3:4 Б).

Предсезонные матчи дают ответы далеко не на все вопросы, но некоторые моменты из них переносятся в регулярку. Физическая подготовка у армейцев пока что проседает, и молодёжь не очень полезна. А до начала регулярного чемпионата КХЛ осталось совсем мало времени.

У «Витязя» несколько иные задачи на сезон и сборы. Руководство клуба уже не первый год экспериментирует, меняя главных тренеров. Методом тыка пытается найти наиболее подходящего для команды специалиста. В этот раз выбор пал на Павла Десяткова.

Состав «богатырей» практически не изменился. Его покинули несколько хоккеистов, и было приобретено несколько легионеров — Николя Баптист и Фредерик Готье. Последний провёл 178 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», «Аризону Койотс» и «Нью-Джерси Дэвилз» и заработал 31 (13+18) очко.

«Быки» не проигрывают в этом сезоне:
«Пари НН» — «Краснодар». Мусаев закроет рот критикам
«Пари НН» — «Краснодар». Мусаев закроет рот критикам

Обновлённый «Витязь» успел провести уже пять товарищеских встреч. Он победил «Торпедо» (3:2 ОТ) и «Металлург» (6:4), но уступил московскому «Динамо» (3:5), ослабленному травмами двух главных звёзд «Авангарду» (1:2) и «Адмиралу» (4:7).

Тревожит количество пропущенных «богатырями» шайб. Укрепление нападения, тем более такими качественными игроками, как Баптист и Готье — это, конечно, хорошо, но теперь выявляется потребность в укреплении линии обороны. Защитники не справляются со своей работой.

Предлагаем заключить пари на победу ЦСКА и тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.00. С результативностью у армейцев редко возникают проблемы. У них огромное количество искусных исполнителей, и сыгранность между ними давно на очень высоком уровне.

От Ильи Воробьёва требуется только ускорить процесс адаптации новичков, развивать молодёжь, а также усовершенствовать модель игры армейцев. К предстоящему матчу они подходят в качестве явных фаворитов. Красно-синие выиграли 8 из 10 последних очных встреч, и в семи из них команды на двоих забросили не менее шести шайб.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Витязь» 29 августа 2024 года

Летние перемены должны положительно отразиться на армейцах. Приобретение классных новичков и назначение Ильи Воробьёва — правильные ходы, которые имеют отличные шансы себя оправдать. У «Витязя» перспектив меньше. У «богатырей» стало мощнее нападение, но в обороне — проходной двор. История очных встреч свидетельствует в пользу их поражения и большого количества голов.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.

Молодёжь железнодорожников в прекрасной форме:
Этот «Локомотив» не остановить. Батраков заставит «Химки» ненавидеть Кубок России
Этот «Локомотив» не остановить. Батраков заставит «Химки» ненавидеть Кубок России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android