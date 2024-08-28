«Спартак» — «Динамо» М. Трансфер Миронова повысит градус дерби

Андрей перешёл в состав красно-белых и стал их капитаном. Бело-голубые не в обиде, но настрой всё равно будет максимальным.

29 августа состоится матч Кубка мэра Москвы «Спартак» — «Динамо» М. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Алексея Кудашова: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.95. Успех красно-белых оценён экспертами в 3.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка мэра Москвы «Спартак» — «Динамо» М 29 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Заключить пари на то, что бело-голубые победят и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.30.

Анализ и прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Спартак» — «Динамо» М (29.08.2024)

В ожидании начала нового розыгрыша КХЛ, который стартует уже скоро, обратим внимание на матч предсезонного турнира — Кубка мэра Москвы. 29 августа на льду арены «Мегаспорт» померяются силами в московском дерби «Спартак» и «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Спартак» в прошлом сезоне смотрелся весьма неплохо, поэтому сохранить Алексея Жамнова видится правильным решением. Лето красно-белые посвятили сохранению состава. Хотя и без усилений не обошлось. К ним присоединились Андрей Миронов, Адам Ружичка, Уилл Биттен и ещё несколько игроков.

Миронов сразу же удостоился нашивки капитана «народной команды» в межсезонье. Ранее Андрей носил её как раз в московском «Динамо». Он является рекордсменом бело-голубых по количеству матчей в чемпионатах страны. В составе «Динамо» защитник провёл 644 встречи, в которых забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач.

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин отметил, что трансфер является необычным и особенным. По его мнению, выдача Миронову капитанской повязки — это признание того, что Андрей сделал в предыдущие годы.

Форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский спокойно отреагировал на переход бывшего одноклубника в «Спартак». Он отметил, что настрой на московское дерби у команды всегда серьёзный, потому что все понимают этому цену. Однако нападающий подчеркнул, что ни о какой ненависти и презрении не может быть речи. Уважение превыше всего.

Пока что у «Спартака» не всё идёт гладко. Он разгромно уступил «Куньлуню» (1:4), проиграл «Торпедо» (2:3) и вырвал волевую победу во встрече с сильно изменившимся за лето ЦСКА (4:3 Б). В матче с армейцами «народная команда» отыгралась с 1:3 в самой концовке.

У «Динамо» подготовка к сезону идёт гораздо размереннее и успешнее. Москвичи сначала победили минское «Динамо» (3:1), затем «Динамо» из Санкт-Петербурга (4:2) и «Витязь» (5:3). Алексей Кудашов достаточно хорошо подготовился к московскому дерби. Практически все новички уже освоились.

Клуб закрыл проблемные позиции, которые в прошлом сезоне помешали бело-голубым преуспеть в плей-офф КХЛ. У победителя регулярного чемпионата была недостаточно надёжная вратарская позиция. Поэтому было заключено однолетние соглашение с американским голкипером, успевшим поиграть в НХЛ и чемпионате Германии, — Хантером Миской.

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов отметил, что не верит ни в Миску, ни в целом в североамериканских вратарей. Он подчеркнул, что та школа является примитивной. В отличие от наших голкиперов, американские не читают игру, а в основном работают по площадям, всё время ожидая броска и перекрывая ворота своим корпусом.

Дебют Миски вызвал споры. Давыдов призвал его доказывать. Посмотрим, насколько трансфер американского голкипера себя оправдает. Кудашов отметил, что не будет рассматривать Кубок мэра Москвы как что-то особенное. Он подчеркнул, что это лишь этап подготовки к сезону – и в нагрузочной части, и что касается тонуса игроков.

И всё же настрой на дерби никто не отменял. Переход Миронова в «Спартак» подогреет и без того высокий градус встречи. Полагаем, что заброшенных шайб будет много с обеих сторон. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Команды пристрастились дарить нам яркий и энергичный хоккей. В последних шести встречах они на двоих забросили целых 52 шайбы. Результативность запредельная, потому что у обоих клубов очень техничное нападение, но недостаточно хорошо справляются со своими прямыми обязанностями защитники и вратари.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Динамо» Москва 29 августа 2024 года

Товарищеский статус встречи не отменяет того, что «Спартак» и «Динамо» сойдутся в дерби. Ожидается, что команды покажут близкий к лучшему хоккей и порадуют результативностью. Трансфер Андрея Миронова к этому подталкивает. История очных встреч также говорит об ожидании большого количества заброшенных шайб, причём с обеих сторон. Вероятно, голов будет много и в этот раз.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.80.