«Жирона» — «Осасуна». Мичел Анхель скучает по Довбику

29 августа состоится матч 3-го тура Примеры «Жирона» — «Осасуна». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.80. Успех «красных» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Жирона» — «Осасуна» 29 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Жирона» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Осасуна» (29.08.2024)

29 августа состоятся две встречи 3-го тура чемпионата Испании. В самой ранней из них на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» «Жирона» примет «Осасуну». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Похоже, успех прошлого сезона «Жироне» не повторить. Летом она рассталась с рядом важных игроков, в частности с Артёмом Довбиком и Савио. Лучший бомбардир команды и минувшего розыгрыша Примеры перебрался в «Рому», а бразилец был в аренде у бело-красных, а по возвращении из неё перебрался в «Манчестер Сити».

Руководство «Жироны» ошибочно посчитало, что Мичелу Анхелю по силам абсолютно всё. Неужели оно действительно ожидало, что если продать лидеров и взять ряд малоизвестных игроков, то специалист быстро раскроет новые таланты и команда снова будет творить сенсации? Это так не работает.

К селекции в прошлом сезоне каталонцы отнеслись гораздо серьёзнее и внимательнее. Им удалось собрать отличную команду, которая прекрасно восприняла идеи и тактику Мичела Анхеля. Между игроками было отменное взаимопонимание. Особенно здорово смотрелась связка Виктора Цыганкова и Артёма Довбика. Украинцы понимали друг друга с полуслова.

Теперь ничего подобного нет, и результаты совсем другие. «Жирона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) и разгромно уступила мадридскому «Атлетико» (0:3). Удастся ли Мичелу в сжатые сроки наладить механизмы и одержать первую победу в новом сезоне? Вернёмся к этому вопросу чуть позже.

У «Осасуны» очень похожая ситуация. Летом она рассталась с важными футболистами, в том числе с капитаном — Давидом Гарсией. Он перебрался в катарский клуб «Аль-Райян». Качественных замен ушедшим найдено не было.

Кроме того, «красные» пережили смену главного тренера. Их возглавил Висенте Морено, ранее работавший с аутсайдерами — «Эспаньолом» и «Альмерией». Успехами этот специалист похвастаться не может, но пока что вопреки всему у него всё идёт достаточно неплохо.

Команда сыграла вничью с «Леганесом» (1:1) и победила «Мальорку» (1:0). Впрочем, в обоих случаях она выступала дома, и в соперниках были явные андердоги, ещё до конца не привыкшие к летним переменам.

Что из себя будет представлять обновлённая «Осасуна» станет понятно чуть позже. Предстоящий матч даст ответы на некоторые вопросы по этому поводу. Для «Жироны» встреча станет первой на домашнем стадионе. Поддержка родных трибун должна помочь ей выиграть впервые в сезоне.

Заключить пари на победу подопечных Мичела Анхеля в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Без ушедших футболистов будет непросто. У наставника наверняка уйдёт время на поиск новых лидеров. Однако он тренер опытный и высококвалифицированный.

Весь мир восхищался в прошлом сезоне командой Мичела. Будет сложно, но у специалиста есть необходимые качества для того, чтобы вернуть каталонцев в верхнюю часть турнирной таблицы.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Жирона» — «Осасуна» 29 августа 2024 года

«Жирона» стала слабее. Задача Мичела — исправить это. Поддержка болельщиков должна помочь тренеру. Победа придаст уверенности каталонцам. «Осасуна» пережила ещё более болезненные потери летом. Сезон она начала хорошо, но на выезде играть пока что не доводилось, да и в соперниках были аутсайдеры. В предстоящем матче клуб из Памплоны покажет своё истинное лицо.

Ставка: победа «Жироны» за 1.80.