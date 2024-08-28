«Лас-Пальмас» — «Реал». Трудности Мбаппе в Примере продолжаются

Новый сезон чемпионата Испании благополучно стартовал и начинает набирать обороты. 29 августа на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмас де Гран Канария состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Реал» 29 августа 2024 года

Букмекеры считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Это легко представить как 72% вероятности. Успех «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 8.60 — менее 12% вероятности. Поставить на ничью предлагают с коэффициентом 5.40.

Вместе с тем аналитики уверяют, что встреча 3-го тура испанской Примеры получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42. В голе хозяев сомневаются, коэффициент составляет 1.67. В то время как на гол гостей можно поставить за 1.06. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу мадридцев.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Ла Лиги «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид (29.08.2024)

Пока «Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика добывает исключительно трудовые победы с крепкими оппонентами и заслуженно претендует на лидерство в чемпионате Испании, мадридский «Реал» не показывает того, чего от него ждали после перехода Килиана Мбаппе. Если каталонцам попались в первых трёх турах «Валенсия», «Атлетик» Бильбао и хорошо стартовавший «Райо Вальекано», то у мадридцев календарь куда проще.

Подопечные Карло Анчелотти показали невыразительную ничью со скромной «Мальоркой» (1:1) в 1-м туре, а затем разгромили только вернувшийся из Сегунды «Вальядолид» (3:0). Примечательно, что у главных звёзд команды — то есть Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора — на двоих за это время всего лишь одна голевая передача. Даже 18-летний Эндрик всего за четыре минуты на поле успел забить. Явно не этого все ждали.

Теперь «сливочным» предстоит выезд в Лас-Пальмас к местному одноимённому клубу, который в прошлом сезоне занял 16-е место в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета на семь очков. Однако лёгкой прогулки здесь тоже не предвидится для гостей. «Лас-Пальмас» уже успел на своём поле отгрузить пару в ворота «Севильи» (2:2), а на выезде закусился с «Леганесом» (1:2), который жаждет показать себя в испанской элите.

Не всё так гладко было у «Реала» с «Лас-Пальмасом» и в прошлых личных играх. Начиная с 2015 года соперники встретились восемь раз. В шести случаях мадридцы добывали победу, что неудивительно. Но за всё это время пропустили восемь мячей. Последний выезд в прошлом сезоне чемпионата Испании тоже получился непростым — подопечные Карло Анчелотти пропустили на 53-й минуте, а отыгрывались с трудом. Соперник в итоге даже больше владел мячом.

Мало сомнений в том, что «Реал» выиграет в предстоящем матче 3-го тура испанской Ла Лиги. Однако «Лас-Пальмас» наверняка вновь окажет фавориту сопротивление. На домашнем поле уж точно. Потому можно выбирать между «тотал больше 2.5 мяча + гости не проиграют» и «обе забьют». Заманчиво смотрится и ставка «второй тайм результативнее первого». Дело в том, что на старте сезона обе команды чаще забивают после перерыва. Видимо, требуется время привыкнуть к сопернику.

Ставка: обе забьют за 1.85.