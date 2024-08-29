«Интер» — «Аталанта». Проблемы с Мартинесом? Только не для Индзаги

Последний месяц лета доживает дни, но это не повод грустить. Ведь европейский клубный футбол уже набирает обороты. 30 августа на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч 3-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Интер» — «Аталанта» 30 августа 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68, что при переводе на язык вероятности близится к 60%. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 5.20 — ниже 20% вероятности. Ничья более вероятна, чем успех гостей, но тоже выглядит сомнительно.

При этом аналитики считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26. Поставить на гол хозяев предлагается за 1.12, а на гол гостей — за 1.48. Наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1. Однако не исключают минимальной победы миланцев — 1:0 или 2:1.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта» (30.08.2024)

Симоне Индзаги возглавляет миланский «Интер» с 2021 года. За это время клуб окреп: и чемпионом становился, и национальные кубки выиграть успел, и даже финал Лиги чемпионов видел. Недавно с итальянским специалистом продлили контракт до 2026 года, а потому работа продолжается в прежнем ключе.

В чемпионате Италии отгремели два тура, и клуб привычно идёт среди лидеров — в еврокубковой зоне. Сперва миланцы упустили выездную победу над «Дженоа» (2:2), пропустив на добавленных минутах второго тайма. Были недовольны. Зато после реабилитировались благодаря домашней победе над «Лечче» (2:0).

В каждом случае, как мы видим, удалось забить по два мяча. Дважды отличился Маркус Тюрам, хорош был Мехди Тареми, чем заслужил похвалу от тренера. То есть, когда Лаутаро Мартинес отсутствует, как это было, например, в последнем матче, в обойме есть футболисты, которые могут его подстраховать.

Теперь же «нерадзурри» предстоит более серьёзный оппонент. «Аталанта» в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы, а также гарантировала себе групповой этап Лиги чемпионов. Да и в чемпионате Италии финишировала четвёртой. Так что это по-прежнему команда, с которой нужно считаться.

Однако старт нового сезона получился скомканным. Бергамаски расстались с Алексеем Миранчуком, уступили в матче за Суперкубок УЕФА, а в Серии А обыграли «Лечче» (4:0) при поражении от «Торино» (1:2). Хорошо проявляет себя разве что новичок Матео Ретеги, забивший в двух турах три мяча.

Помимо домашнего преимущества миланцев и нестабильности бергамасков на старте сезона, стоит учитывать и историю личных встреч. Показательно, что пять последних очных матчей выиграл «Интер». А самый последний — со счётом 4:0. Миланский клуб сохранил свою универсальность, а потому готов выиграть снова.

Обидно, что коэффициент на лобовую победу хозяев букмекеры дают скромный. Потому придётся выкручиваться. Спасение видится в комбинированной ставке «победа «Интера» + тотал больше 1.5 мяча». Во-первых, миланцы стабильны в нападении. Во-вторых, «Аталанта» по-прежнему весело проводит игры и даёт атаковать.

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и «Интер» победит за 1.96.