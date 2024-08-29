«Арсенал» — «Брайтон». 31-летний тренер удивит Артету

Грустно признавать, но последний месяц этого лета на исходе. Радует, что европейский клубный футбол уже вышел из отпуска и понемногу начинает набирать обороты. 31 августа на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Брайтон». Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Арсенал» — «Брайтон» 31 августа 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, и они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 74% вероятности. Победа «Брайтона» в то же время доступна с коэффициентом 8.50 — это меньше 12% вероятности.

При этом аналитики уверены, что матч чемпионата Англии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — лишь с коэффициентом 1.54. На голы в обе стороны предлагается поставить за 1.86, а наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 2:0 в пользу лондонской команды.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Брайтон» (31.08.2024)

Вообще-то «Арсенал» и «Брайтон» вместе входят в число четырёх команд, которые после двух туров английской Премьер-лиги не теряли очков и находятся на лидерских позициях. Тем удивительнее тот факт, что букмекеры отдают такое сильное предпочтение именно лондонскому клубу.

С одной стороны, «Арсенал» действительно выглядит фаворитом. Во-первых, на его стороне домашнее поле. Играть на «Эмирейтс» в качестве гостя тяжело любому. Во-вторых, за него говорит история личных встреч, ведь «Брайтон» проиграл три из четырёх предыдущих.

Ещё одна причина кроется в результатах «канониров» на старте нового сезона. В 1-м туре чемпионата Англии они по делу обыграли «Вулверхэмптон» (2:0), чем заслужили похвалу от Микеля Артеты. Во 2-м туре справились с «Астон Виллой» (2:0) — уже более серьёзным оппонентом.

С другой стороны, «Брайтон» отнюдь не выглядит мальчиком для битья. По крайней мере на старте нового сезона. Летом клуб расстался с Роберто Де Дзерби и назначил на пост главного тренера Фабиана Хюрцелера. Рискованная ставка на 31-летнего немца пока играет.

«Чайки» под руководством молодого специалиста успели хлопнуть «Эвертон» (3:0), насолить «Манчестер Юнайтед» (2:1) и продвинуться в Кубке английской лиги, разгромив «Кроули Таун» (4:0). Пока что нет проблем ни с результативностью, ни с победным настроем.

Думается, такое состояние гости сохранят и в матче с «Арсеналом». «Арсенал», конечно, будет бороться с «Манчестер Сити» за чемпионство, но «Брайтон» уже прошёл проверку «Эвертоном» и «МЮ», а поэтому вряд ли испугается. Так что логично ждать, что соперники забьют друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.86.