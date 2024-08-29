Экспресс с коэффициентом 7.11: Чиро Иммобиле на пути в Лигу Европы

Сегодня нас ожидают ответные матчи квалификации Лиги Европы. Мы выделим особенно интересные. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.11.

Прогноз на матч «Андерлехт» — «Динамо» Мн

Быстрый гол на девятой минуте Людвига Аугустинсона принёс «Андерлехту» победу в прошлом матче с минчанами. Команде удалось удержать счёт 1:0 до финального свистка. В принципе, задача минимум была выполнена. Дома должно быть проще.

Такого преимущества не было у минского «Динамо». Оно вынуждено было провести формальный домашний матч на нейтральной территории. Надежды совершить камбэк практически нет, но где-то в душе футболисты всё равно верят в победу. Если «Андерлехт» сразу попал в финальный раунд квалификации Лиги Европы, то минчане начинали путь с отбора в Лигу чемпионов, но уступили «Лудогорцу» (0:2 и 1:0).

Зато с «Линкольном» «Динамо» решило вопрос на предыдущем этапе квалификации в Лигу Европы, выиграв 2:0 и уступив 1:2. Как мы видим, даже с таким соперником были проблемы. Но не будем исключать ничьей со счётом 0:0. Больше верится в то, что минчане не забьют. Поставить на это можно за 1.83.

Прогноз на матч «Аякс» — «Ягеллония»

Потрясённый быстрым пропущенным голом в Польше «Аякс» быстро собрался и обозлился. Ещё до перерыва амстердамцы уже вели со счётом 2:1. Они полностью взяли контроль над игрой. Чуба Акпом стал автором хет-трика, а команда из Нидерландов разгромила «Ягеллонию» — 4:1. Уверенно! Хотя до этого у «Аякса» была заминка с «Панатинаикосом», которого удалось пройти только через серию пенальти, которая длилась 34 удара.

«Ягеллония» пробовалась на роль участника Лиги чемпионов, но не сложилось. Команду выбил из квалификации «Будё-Глимт» (0:1, 1:4). Теперь, как мы видим по первой игре, шансы попасть в Лигу Европы тоже ускользают из рук «Яги».

Добиваясь преимущества на выезде по ходу матчей отбора «Аякс» дома выступает более сдержанно. На своём поле амстердамцы победили со счётом 1:0 «Войводину» и уступили минимально «Панатинаикосу» (0:1) в основное время. Поэтому будет правильно поставить на тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.

Прогноз на матч «Бешикташ» — «Лугано»

«Бешикташ» круто начал новый сезон в чемпионате Турции, одержав три победы кряду с общим счётом 11:2. Два мяча забил Чиро Иммобиле, а ещё два Рафаэл Силва. Состав у «чёрных орлов» что надо. Однако началась квалификация Лиги Европы для клуба неоднозначно. Эта была увлекательная игра, завершившаяся со счётом 3:3.

Поэтому «Лугано» в какой-то мере может быть спокоен. Но на выезде будет сложнее начинать всё с чистого листа. Правда, опыт с турецкими клубами у швейцарского не лучший. Во время отбора Лиги чемпионов «белые» встречались с «Фенербахче» и уступили – 3:4 и 1:2. Заметно, насколько плохо обороняется команда. У Чиро Иммобиле будет шанс.

Предлагаем поставить на победу «Бешикташа» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.10. Это наиболее вероятный исход встречи.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Динамо» Мн не забьёт в матче с «Андерлехтом» за 1.83.

Ставка 2: тотал меньше 3.5 мяча в игре «Аякс» — «Ягеллония» за 1.85.

Ставка 3: победа «Фенербахче» в матче с «Лугано» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Общий коэффициент: 1.83 Х 1.85 Х 2.10 = 7.11.