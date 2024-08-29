«Венеция» — «Торино». Паоло Ваноли ударит по слабостям бывшего клуба

30 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Венеция» — «Торино». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «гранатовых» можно с коэффициентом 2.04. Успех «крылатых львов» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Венеция» — «Торино» 30 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч «Венеция» — «Торино» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Венеция» — «Торино» (30.08.2024)

30 августа состоится встреча, которая откроет программу 3-го тура чемпионата Италии. На стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» померяются силами местная «Венеция» и «Торино». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Игра несёт в себе интригу, завязанную на фигуре бывшего тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли.

Выступавшая в прошлом сезоне в Серии В «Венеция» постепенно привыкает к ритму Серии А. Она уступила «Лацио» (1:3) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0) в первенстве, а также проиграла «Брешии» (1:3) в Кубке Италии.

«Фиорентине» команда не проиграла преимущественно благодаря стараниям Ессе Йоронена. Финский голкипер совершил восемь сейвов и по итогам встречи был признан лучшим игроком. Если бы не он, результат матча наверняка был бы совершенно другим.

Во всех трёх случаях «крылатые львы» выступали на выезде. Предстоящий матч станет для них первым домашним в сезоне. Порадует ли команда своих болельщиков победой или пока что от неё не стоит ждать грандиозных свершений?

У «Венеции» ограниченные резервы. Она с трудом добыла путёвку в Серию А. К селекции есть вопросы. Многие трансферы, в частности приобретение Дениса Черышева, совершенно себя не оправдали. Россиянин стал свободным агентом и теперь не может найти новый клуб. Его агент заявил, что футболист хочет играть, но предложений нет.

У «Торино» тоже есть неудачные приобретения. Контракт с защитником сборной Грузии Сабой Сазоновым оказался совершенно бесполезным. По информации СМИ, бывший футболист «Динамо» в ближайшее время перейдёт в «Эмполи». Согласно сведениям источника, сделка находится на завершающей стадии.

Впрочем, Паоло Ваноли прекрасно справляется без Сабы Сазонова. В прошлом сезоне 52-летний специалист руководил как раз «Венецией». Он очень быстро освоился в клубе из Турина. «Быки» хорошо стартовали. Они сыграли вничью с «Миланом» (2:2) и победили «Аталанту» (2:1).

Кроме того, туринцы победили «Козенцу» (2:0) в Кубке Италии. Не только Паоло Ваноли, но и приобретённые летом футболисты адаптировались быстро. Очень здорово влились в новую команду Че Адамс и Дуван Сапата. Ранее клубу очень не хватало нападающих такого класса.

Че Адамс во встрече с «Аталантой» записал на свой счёт гол и результативную передачу, а Сапата отличился в матчах с «Миланом» и «Козенцей». Обновлённый «Торино» претендует на то, чтобы закончить сезон в верхней части турнирной таблицы. Он собрал отличный состав и назначил классного тренера.

Пока что у Ваноли только один трофей. Он выиграл Кубок России со «Спартаком» в сезоне-2021/2022. Однако тренерская карьера для итальянского специалиста, можно сказать, только началась. До «народной команды» он много лет проработал ассистентом.

Заключить пари на то, что «Торино» победит «Венецию», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04. Паоло Ваноли прекрасно знакома модель игры «крылатых львов». Он знает наиболее слабые места соперника и наверняка по ним ударит.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Венеция» — «Торино» 30 августа 2024 года

«Венеция» не нарастила мощь для того, чтобы конкурировать на равных с клубами Серии А. Во встрече с «Фиорентиной» выручил вратарь, но постоянно ждать от него таких выступлений не стоит. У всего есть предел. «Торино» летом очень здорово усилился и прекрасно начал сезон. Даже на выезде у него есть все шансы обыграть оранжево-чёрно-зелёных.

Ставка: победа «Торино» за 2.04.