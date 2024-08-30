«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Очередная жертва Холанда

Грустно признавать, но последний месяц этого лета на исходе. Радует, что европейский клубный футбол уже вышел из отпуска и понемногу начинает набирать обороты. 31 августа на «Олимпийском стадионе» в Лондоне состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 31 августа 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают гостей фаворитами предстоящего матча. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 1.43, что при переводе на язык вероятности приближается к 70%. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.00 — 14% вероятности. Ничья более вероятна, но коэффициент всё равно высокий — 5.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — лишь с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее вероятными, по мнению экспертов, являются счета 2:0 и 2:1 в пользу гостей. На гол Эрлинга Холанда можно поставить за 1.65 — более 60% вероятности.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» (31.08.2024)

В «Вест Хэм Юнайтед» перемены. На смену работавшему с 2017 года Дэвиду Мойесу, с которым лондонский клуб выиграл Лигу конференций, пришёл Хулен Лопетеги. Испанец знаком с реалиями английского футбола, потому что тренировал «Вулверхэмптон». Да и в целом послужной список у испанца солидный.

Под нового наставника в межсезонье было несколько дорогостоящих подписаний. Например, пришли Макс Килман из «Вулверхэмптона» и Никлас Фюллькруг из дортмундской «Боруссии». Пока, правда, отличился лишь Килман, сделав результативную передачу в одной из встреч. Посмотрим, как будет дальше.

В целом старт нового сезона можно расценивать положительно. «Молотобойцы» дали бой крепкой «Астон Вилле» (1:2), набрали три очка в гостевом дерби с «Кристал Пэлас» (2:0) и продвинулись по Кубку английской лиги, обыграв далеко не самый слабый «Борнмут» (1:0). Для начала нормально.

Однако понятно, что «Манчестер Сити» в предстоящем матче даже на своём поле нужно опасаться. «Горожане» сохранили на посту главного тренера Хосепа Гвардиолу, сохранили прошлогодний состав и вернули из «Барселоны» Илкая Гюндогана. Немец уже успел выйти на замену, так что с адаптацией проблем быть не должно.

Прямо сейчас «Сити» — действующий чемпион и клуб, который в подавляющем большинстве случаев будет закономерно считаться фаворитом. Даже после двух туров он лидирует в АПЛ с наилучшей разницей забитых и пропущенных мячей. А в последнем матче нападающий Эрлинг Холанд оформил очередной хет-трик.

История личных встреч, разумеется, тоже на стороне подопечных Хосепа Гвардиолы. Они победили «Вест Хэм Юнайтед» в трёх последних очных матчах, забив при этом по три мяча в каждом. Более того, Гвардиола обыграл Хулена Лопетеги, когда тот тренировал «Вулверхэмптон», со счётом 3:0. Почему бы не сделать это снова?

Хорошим вариантом для ставки смотрится победа гостей через тотал больше 2.5 мяча. В преимуществе «горожан» сомнений нет никаких — они и Суперкубок Англии у «Манчестер Юнайтед» из рук вырвали, и «Челси» хлопнули (2:0), и «Ипсвич» разгромили (4:1). Вполне возможно, что «молотобойцы» огрызнутся, но не более того.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «Ман Сити» выиграет за 1.88.