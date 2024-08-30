«Спартак» — «Рубин». Деян Станкович искупит проигрыш в Кубке России

В Российской Премьер-Лиге уже 7-й тур. Что? Да! На 31 августа запланированы сразу четыре встречи. Отдельное внимание стоит обратить на матч «Спартак» — «Рубин», который пройдёт в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. Букмекеры уже сделали свои прогнозы, теперь наша очередь.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Спартак» — «Рубин» 31 августа 2024 года

Эксперты считают хозяев фаворитами предстоящего матча РПЛ. Сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности. Успех «Рубина» оценивается коэффициентом 6.20 — около 16% вероятности. Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — 4.20.

При этом аналитики склоняются к тому, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Поставить на гол гостей можно с коэффициентом 1.63. Наиболее вероятным является счёт 1:0 в пользу принимающей стороны.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (31.08.2024)

А «Спартак»-то не всесилен! На неделе в матче 3-го тура Кубка России московский клуб на своём поле проиграл со счётом 0:1 махачкалинскому «Динамо». Давайте сразу обозначим, что состав не был основным. Многие из тех, кто сейчас появился в старте, против «Зенита» выходили лишь на замену. А ворота защищал не Александр Максименко, а Александр Селихов.

Однако поражение случилось на своём поле и с махачкалинским «Динамо» — соперником, при большом уважении, звёзд с неба не хватающим. Хозяева пропустили на 14-й минуте с пенальти, а потому до конца встречи на отыграться у них было более тайма. После перерыва тренерский штаб выпустил нескольких легионеров, но на итоговый результат это не повлияло.

Впрочем, расстраиваться болельщикам красно-белых сильно не стоит. Как мы уже видели, Деян Станкович умеет делать выводы из провальных матчей. После 0:2 с «Оренбургом» в дебюте сезона команда под его руководством выдала семиматчевую беспроигрышную серию при пяти победах с разницей минимум в два мяча. Что-то похожее должно быть и теперь.

«Рубин», конечно, взбодрился после не самого удачного старта. Добыл ничью с «Ростовом» (1:1), обыграл «Акрон» (2:1) и «Динамо» Мх (2:0) в РПЛ, а также на выезде выписал 0:2 «Факелу» в Кубке России. Вот только теперь «Спартак» выставит основной состав со всеми лидерами. Тот самый, который сдерживал «Зенит» (0:0) и громил «Факел» (3:0) с «Крыльями Советов» (3:0). Будет тяжело.

Кроме того, против казанцев играет история личных встреч. В прошлом сезоне, уже при Рашиде Рахимове, они получили 1:4 от Гильермо Абаскаля и 1:3 — от исполняющего обязанности Владимира Слишковича. Теперь «Спартаком» рулит Деян Станкович, но состав у него стал даже крепче. Так что разница в классе исполнителей снова может аукнуться татарскому клубу.

Было бы логично ждать победу хозяев в предстоящем матче, ведь они наверняка захотят реабилитироваться за последнее поражение и поскорее вернуться к победам. Однако можно пойти дальше и проверить Ф1(-1), учитывая все факторы. Альтернативный вариант — П1 и тотал больше 1.5 мяча. Что-то вроде 2:0 в пользу красно-белых здесь вполне реально увидеть.

Ставка: «Спартак» выиграет с форой (-1) за 1.94.