«Химки» — ЦСКА. Николичу нужно больше работать

31 августа состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.79. Успех красно-чёрных оценён в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 31 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Химки» — ЦСКА (31.08.2024)

На 31 августа запланированы четыре встречи 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В самой ранней из них на стадионе «Арена Химки» выступавшие в прошлом сезоне в Первой лиге «Химки» примут московский ЦСКА, которому 27 августа исполнилось 113 лет. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

«Химки» смотрятся на удивление неплохо. Приобретение ряда ветеранов оказалось весьма полезным для команды. Антон Заболотный и Резиуан Мирзов застолбили себе место в стартовом составе. Денис Глушаков нужен больше для поддержания атмосферы в раздевалке и наставления молодёжи. На поле он появляется часто, но ненадолго.

В РПЛ красно-чёрные проиграли пока только нашедшему свою игру «Спартаку» (1:3) и «Пари НН» (0:1). Нижегородцам уступили досадно, потому что смотрелись лучше. Ещё химчане сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), «Зенитом» (1:1) и «Ахматом» (3:3), а победили «Рубин» (3:2).

Франк Артига оправдывает оказанное доверие. Далеко не у всех испанских специалистов хорошо получается руководить командами РПЛ. Наставник «Химок» преуспевает. Команда играет с поднятой головой и постоянно доводит мяч до ворот соперника через пас. Это красиво, а главное — эффективно.

Плохо одно — Артига ограничен в ресурсах. В каких-то моментах футболистам красно-чёрных не хватает техники и опыта, что приводит к потере очков. В девяти встречах «Химки» пропустили целых 18 мячей. Будь меньше ошибок, они набрали бы больше очков.

С ЦСКА всё немного сложнее. Марко Николич ещё не до конца освоился на должности главного тренера, но уже по первым результатам заметно, что красно-синие уязвимы на выезде. В гостях они одержали только две победы, причём обыграли плохо начавшие сезон команды — «Пари НН» (3:0) и «Ахмат» (2:0). Последняя победа была посвящена 113-летию клуба.

Красно-синие дома и в гостях — это совершенно разные команды. У них напрочь улетучивается уверенность, рисунок игры становится примитивным. Боязнь гостевых матчей у армейцев появилась давно, и, как бы ни старался обладающий даром убеждения Владимир Федотов, искоренить страх не получилось.

Марко Николич менее силён в психологии, поэтому прорыва в данной сфере ждать не приходится. Состав ЦСКА наполнен классными техничными футболистами, но, чтобы выигрывать такие матчи, как грядущий, одного только класса мало. Нужны грамотная тактика, сыгранность и отсутствие боязни пропустить.

Всем этим армейцы пока что не пестрят. В их выступлениях присутствует элемент нестабильности. В РПЛ красно-синие не без везения зацепились за ничью с «Ростовом» (0:0), а также уступили «Краснодару» (1:2) и «Локомотиву» (0:1). Помимо «Пари НН», они разгромили «Оренбург» (5:1) и «Акрон» (4:0).

Нельзя сказать, что «Химки» являются сложным соперником для армейцев. Однако в трёх из пяти последних официальных очных встреч химчане сумели отнять очки у армейцев. И это при том, что только две игры проходили в Москве. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет «обе забьют» с коэффициентом 1.81.

У обеих команд прихрамывает оборона, но хорошо работают полузащита и нападение. У химчан нередко выдаёт классные выступления и радует результативностью как раз экс-форвард ЦСКА Антон Заболотный. В матче последнего тура первенства с «Ахматом» он забил и отдал голевую передачу. Не исключено, что сработает правило бывших и форвард отличится в предстоящей игре.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — ЦСКА 31 августа 2024 года

Встреча обещает получиться результативной. У обеих команд хорошо отлажена игра в нападении, но есть несколько нюансов. «Химкам» не хватает качества в обороне. Они много пропускают. А у ЦСКА наблюдаются проблемы с выездами и некоторая нестабильность. Есть основания полагать, что забьют обе команды.

Ставка: обе забьют за 1.81.