«Пари НН» — «Зенит». Стыдно так играть чемпиону

31 августа состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.35. Успех нижегородцев оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» 31 августа 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 2.37.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Зенит» (31.08.2024)

На 31 августа запланированы четыре встречи 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В одной из них на стадионе «Нижний Новгород» местный «Пари НН» примет «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Чёрная полоса нижегородцев началась ещё при Сергее Юране, ввиду большого количества травм. Расстались с изменившим команду в лучшую сторону специалистом болельщики очень тепло. Он проделал большой объём работы и, возможно, будь больше времени, смог бы сделать клуб крепким середняком первенства.

Думается, руководство «Пари НН» поспешно приняло решение отправить в отставку Юрана. Даже если бы команда по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу, она наверняка вернулась бы сильнее. А так получается ни туда, ни сюда.

Нижегородцы выиграли только два матча в новом сезоне, а во всех остальных потерпели поражения. Обе победы отдают горьким привкусом. Соперники смотрелись намного лучше и должны были набирать очки. Качество игры «Пари НН» стало совсем низким.

Нижегородцы много пропускают во встречах с сильными соперниками, и с каждым новым поражением их моральный дух становится хуже. Уже с трудом верится, что новая смена главного тренера положительно отразится на «Пари НН». Назначение Саши Илича на очень короткий срок взбодрило команду. Ей хватило этого, чтобы сохранить прописку в РПЛ, но теперь-то всё плохо.

У «Зенита» тоже не всё в порядке, но по другой причине. Максим Глушенков, идеально влившийся в систему Сергея Семака, перенёс операцию из-за травмы руки. Казалось бы, приобретение недавнее и на команду повреждение нападающего не должно оказать большого влияния. Как бы не так.

Ведущие футболисты сине-бело-голубых сразу же почувствовали «химию» с Глушенковым, и, как только Максима выдернули из игры, рисунок футбола петербуржцев начал сыпаться. Они сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также уступили «Акрону» 1:1 (4:5 пен.).

Сергею Семаку необходимо провести тщательную работу над ошибками, сделать выводы и исправить ситуацию. Забивать так мало и терять очки во встречах с «Химками» и «Акроном» — это совсем не то, что болельщики привыкли ждать от чемпиона. Тем более с учётом огромных ресурсов, которыми клуб обладает.

Глубины состава петербуржцев хватит на то, чтобы собрать несколько отличных составов. Сергею Семаку пора начать возвращать былую результативность. Заключить пари на то, что его подопечные победят и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

Нижегородцы являются вполне удобным соперником для сине-бело-голубых. Петербуржцы выиграли шесть из семи последних очных встреч. «Пари НН» победил, ещё когда им руководил Александр Кержаков. С тех пор команда изменилась не в лучшую сторону. Она стала гораздо уязвимее.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Зенит» 31 августа 2024 года

Нижегородцы погрязли в чёрной полосе. Они показывают невнятный футбол и много пропускают во встречах с фаворитами. «Зенит» ослаблен важной потерей. Он стал значительно реже забивать, но дальше так продолжаться не может. Сергею Семаку необходимо срочно исправляться. Резервов для этого у него хоть отбавляй.

Ставка: победа «Зенита» и тотал 2.5 мяча за 2.15.