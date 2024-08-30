Экспресс с коэффициентом 6.07: Паоло Ваноли и Симоне Индзаги проделают хорошую работу

Во вчерашнем экспрессе удалось угадать все события. Попробуем повторить это сегодня. Нас ждёт не так много игр, но все они очень интересны. Представляем вам экспресс с коэффициентом 6.07.

Прогноз на матч «Венеция» — «Торино»

Выступавшая в прошлом сезоне в Серии В «Венеция» постепенно привыкает к ритму Серии А. Она уступила «Лацио» (1:3) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0) в первенстве, а также проиграла «Брешии» (1:3) в Кубке Италии. «Фиорентине» команда не проиграла преимущественно благодаря стараниям Ессе Йоронена. Финский голкипер совершил восемь сейвов и по итогам встречи был признан лучшим игроком.

Паоло Ваноли прекрасно справляется со своей новой работой в «Торино». В прошлом сезоне 52-летний специалист руководил как раз «Венецией». Он очень быстро освоился в клубе из Турина. «Быки» хорошо стартовали. Они сыграли вничью с «Миланом» (2:2) и победили «Аталанту» (2:1). Кроме того, туринцы победили «Козенцу» (2:0) в Кубке Италии.

«Венеция» не нарастила мощь для того, чтобы конкурировать на равных с клубами Серии А. Во встрече с «Фиорентиной» выручил вратарь, но постоянно ждать от него таких выступлений не стоит. У всего есть предел. «Торино» летом очень здорово усилился и прекрасно начал сезон. Даже на выезде у него есть все шансы обыграть оранжево-чёрно-зелёных. Поставить на победу «быков» можно за 2.07.

Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта»

В чемпионате Италии отгремели два тура, и «Интер» привычно идёт среди лидеров — в еврокубковой зоне. Сперва миланцы упустили выездную победу над «Дженоа» (2:2), пропустив на добавленных минутах второго тайма. Были недовольны. Зато потом реабилитировались благодаря домашней победе над «Лечче» (2:0). В каждом случае, как мы видим, удалось забить по два мяча. Дважды отличился Маркус Тюрам, хорош был Мехди Тареми, чем заслужил похвалу от тренера.

Теперь же «нерадзурри» предстоит более серьёзный оппонент. «Аталанта» в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы, а также гарантировала себе групповой этап Лиги чемпионов. Бергамаски расстались с Алексеем Миранчуком, уступили в матче за Суперкубок УЕФА, а в Серии А обыграли «Лечче» (4:0) при поражении от «Торино» (1:2).

Помимо домашнего преимущества миланцев и нестабильности бергамасков на старте сезона, стоит учитывать и историю личных встреч. Показательно, что пять последних очных матчей выиграл «Интер». А самый последний — со счётом 4:0. Миланский клуб сохранил свою универсальность, а потому готов выиграть снова. Поставить на победу «змей» можно за 1.63.

Прогноз на матч «Лион» — «Страсбург»

Благодаря уверенному руководству Пьера Сажа «Лион» выкарабкался из нижней части таблицы в Лиге 1 в прошлом сезоне, но в текущем терпит неудачи. Поводов для оптимизма остаётся всё меньше. Сначала «львы» разгромно проиграли «Ренну» (0:3), а затем уступили «Монако» (0:2). Пугает ноль в графе забитых голов.

Несомненно, «Страсбург» станет серьёзным испытанием для «Лиона», ведь он ещё не проигрывал в этом сезоне. Клуб начал с ничьей во встрече с «Монпелье» (1:1), а затем победил «Ренн» со счётом 3:1. Лиам Росеньор отлично справляется со своими обязанностями. По крайней мере на данном этапе.

Посмотрите на бесстрашие «Страсбурга» в нападении — он хорош. А вот «Лион» не забивал ещё в этом сезоне. Но пора бы уже это сделать. Тем более на домашнем стадионе при поддержке болельщиков. Мы предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.80.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Торино» в матче с «Венецией» за 2.07.

Ставка 2: победа «Интера» в игре с «Аталантой» за 1.63.

Ставка 3: обе забьют в матче «Лион» — «Страсбург» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.07 Х 1.63 Х 1.80 = 6.07.