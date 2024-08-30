«Барселона» — «Вальядолид». Флик и Левандовски быстро поладили

31 августа состоится матч 4-го тура Примеры «Барселона» — «Вальядолид». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.25. Успех бело-фиолетовых оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Вальядолид» 31 августа 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Вальядолид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид» (31.08.2024)

31 августа состоится матч, который откроет программу 4-го тура чемпионата Испании. На стадионе «Олимпик Льюис Компанис» местная «Барселона» примет «Вальядолид». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Похоже, Ханс-Дитер Флик — исключительно клубный тренер. Специалист привёл «Баварию» к победе в Лиге чемпионов в сезоне-2019/2020, просто уничтожив конкурентов, в частности как раз «Барселону» (8:2). После этого наставник решил попробовать себя на поприще главного тренера национальной команды, но как-то совсем не задалось.

Возвращение на клубный уровень идёт лучше не придумаешь. Флик только возглавил «Барселону», а она уже смотрится в несколько раз лучше, чем в прошлом сезоне. Жаль, конечно, что клуб довольно бесцеремонно попрощался с Хави, который раскрыл ряд молодых талантов и привёл сине-гранатовых к победе в чемпионате Испании. Прогресс требует жертв.

Каталонцы уже успели победить ряд сильных соперников — «Валенсию» (2:1), «Атлетик» из Бильбао (2:1) и «Райо Вальекано» (2:1). Во всех трёх случаях они смотрелись очень классно и вполне могли забить больше. Суммарно сине-гранатовые нанесли целых 52 удара.

Прекрасно принял назначение Флика лучший бомбардир в истории сборной Польши Роберт Левандовски. Во встрече с «Валенсией» он оформил дубль и ещё забил один мяч в игре с «Атлетиком». Также уже успел отличиться совсем недавно приобретённый у «Лейпцига» чемпион Европы — Даниэль Ольмо.

У каталонцев возникли проблемы с регистрацией полузащитника, но проблему удалось решить, увеличив срок восстановления Андреаса Кристенсена от травмы до четырёх месяцев. Полузащитник забил в дебютной игре, причём гол стал победным. Он — очень качественное усиление состава.

«Вальядолид» видится лёгкой мишенью для успевших набрать отличный ход сине-гранатовых. В прошлом сезоне он выступал в Сегунде. И не сказать, чтобы очень успешно. Если бы «Эйбар» и «Эспаньол» не потеряли много очков в конце сезона, не факт, что бело-фиолетовым удалось бы добыть путёвку в Ла Лигу.

За лето состав «Вальядолида» заметно изменился. Клуб расстался с рядом футболистов, среди которых были и почвообразующие. Ввиду ограниченных резервов, укрепляться пришлось бюджетно. Было взято много перспективных молодых игроков. Маловероятно, что все они станут открытиями сезона. Хорошо, если выстрелит хотя бы один.

Начал сезон «Вальядолид» скромненько. Он победил «Эспаньол» (1:0) и сыграл вничью с «Леганесом» (0:0), а также разгромно уступил «Реалу» (0:3). В этих трёх матчах бело-фиолетовые нанесли очень мало ударов в створ.

Дома у подопечных Флика не должно возникнуть никаких проблем с «Вальядолидом». Заключить пари на то, что каталонцы победят и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так.

Понятно, что о чемпионской гонке говорить ещё рано, но, если каталонцы продолжат в том же духе, навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» у них точно получится. Сине-гранатовые показывают отменную доминирующую командную игру. Видимо, Флик всё-таки клубный тренер.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Вальядолид» 31 августа 2024 года

Каталонцы на голову сильнее «Вальядолида». Они очень здорово восприняли назначение Флика. Да и трансфер Ольмо пришёлся весьма кстати. Ждём, что сине-гранатовые очень уверенно победят бело-фиолетовых, статус которых — явный аутсайдер. Соперник удобный, создающий мало моментов.

Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за 2.24.