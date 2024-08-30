«Байер» — «Лейпциг». Сказка Хаби Алонсо продолжается в новом сезоне

31 августа состоится матч 2-го тура Бундеслиги «Байер» — «Лейпциг». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.81. Успех «красных быков» оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Лейпциг» 31 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Байер» — «Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Если не забьют — коэффициент 1.32. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Лейпциг» (31.08.2024)

На 31 августа запланировано шесть встреч 2-го тура Бундеслиги. В самой поздней из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене померяются силами местный «Байер» и «Лейпциг». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Избавившись от ненужных футболистов, в частности от экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сохранив чемпионский состав и тренерский штаб, «Байер» выдвинулся на защиту звания чемпиона Германии. Магия Хаби Алонсо продолжается. Его подопечные преуспевают во всех турнирах.

«Львы» выиграли матч за Суперкубок Германии со «Штутгартом» 2:2 (4:3 пен.). Бо́льшую часть встречи они провели в меньшинстве, но это не помогло сопернику. Затем «фармацевты» победили мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:2) в Бундеслиге и «Карл Цейсс» (1:0) в Кубке Германии.

Что не перестаёт поражать в «Байере», так это его стремление к победе. Даже если игра идёт не по правилам Хаби Алонсо, команда включает характер и вырывает очки на последних минутах. В матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха было именно так. На 90+11-й минуте был назначен пенальти, Флориан Вирц вышел пробивать, но вратарь отразил его удар. К счастью для «львов», мяч отскочил прямо в игрока и на добивании он уже не промахнулся.

Флориан Вирц, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг, Виктор Бонифасе и Гранит Джака — все лидеры «Байера» пребывают в отличном тонусе. Кроме того, заметно прибавил Патрик Шик, а недавно состав «львов» пополнился защитником «ПСЖ» Норди Мукиэле. Его взяли в аренду.

Хаби Алонсо говорил, что считает главным претендентом на победу в текущем розыгрыше Бундеслиги «Баварию». Но есть ли у нынешних мюнхенцев такая сыгранность и сила воли, как у «фармацевтов»? Вопрос чисто риторический. «Львы» пока что вне конкуренции. В первенстве они не знают поражений уже 35 матчей кряду.

«Лейпциг» давно зарекомендовал себя как одного из самых сильных клубов чемпионата Германии, но новый сезон обещает стать для него большим испытанием. «Красным быкам» не привыкать расставаться с лидерами. Недавно их покинул чемпион Европы — Даниэль Ольмо.

«Лейпциг» умеет вести дела. Он регулярно выходит в плюс, продавая ведущих футболистов, и обычно на качество командного футбола это влияет не сильно. На замену ушедшим приобретаются очень перспективные и талантливые игроки, которые впоследствии становятся лидерами.

Этим летом «красные быки» неплохо усилили состав. Вопрос только в том, возможно ли компенсировать уход Ольмо. В минувшем сезоне полузащитник провёл на клубном уровне 25 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал пять результативных передач. В матче за Суперкубок Германии с «Баварией» он оформил хет-трик.

Переоценить влияния Ольмо на игру «Лейпцига» сложно. Он универсален и очень техничен. Найти равноценную замену такому таланту если не невозможно, то нереально трудно. Заключить пари на то, что «Байер» обыграет «красных быков», можно с коэффициентом 1.81.

Без Ольмо у «красных быков» до сих пор дела шли неплохо. Они разгромили «Рот-Вайсс Эс» (4:1) в Кубке Германии и обыграли «Бохум» (1:0). Однако «фармацевты» — это совершенно другой уровень.

В прошлом сезоне, даже несмотря на старания Ольмо, «красные быки» дважды проиграли «львам», причём с одинаковым счётом — 2:3. Подопечные Хаби Алонсо вне конкуренции.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Лейпциг» 31 августа 2024 года

«Фармацевты» разучились проигрывать. Их ментальные качества и слаженный командный футбол никто не может превзойти. Дома подопечные Хаби Алонсо должны уверенно победить «Лейпциг». «Красные быки» только расстались с лидером. Им наверняка потребуется время на то, чтобы привыкнуть к игре без него. Не факт, что такую потерю вообще возможно безболезненно пережить.

Ставка: победа «Байера» за 1.81.