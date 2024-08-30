«Лацио» — «Милан». Увольнение Пиоли даёт о себе знать

У «россонери» как будто вырвали душу. Они совершенно перестали быть похожи на себя.

31 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.55. Успех римлян оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Милан» 31 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч «Лацио» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Милан» (31.08.2024)

31 августа состоятся четыре встречи 3-го тура чемпионата Италии. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Риме померяются силами местный «Лацио» и «Милан». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Обе команды претерпели большие перемены, но отразились на них изменения по-разному.

«Лацио» возглавил Марко Барони, имеющий богатый опыт работы с итальянскими клубами. До бело-голубых ему доводилось руководить только аутсайдерами. Получив больше ресурсов, специалист начал раскрываться с новой стороны.

Несмотря на уход многолетнего лидера и капитана — Чиро Иммобиле, римляне достойно начали сезон. Они уверенно победили «Венецию» (3:1) и досадно на выезде уступили «Удинезе» (1:2). С 68-й минуты «маленькие зебры» играли в меньшинстве, но численное преимущество не помогло подопечным Барони.

Бело-голубых подвела реализация моментов. Они нанесли 17 ударов, но только пять из них пришлись в створ. По качеству командной игры к Барони нет никаких претензий. Несмотря на то что летом к команде присоединилось немало новичков, она смотрится как единый, хорошо структурированный механизм.

Не помешает улучшить компактность обороны и прибавить в завершении, но в целом «Лацио» смотрится весьма достойно. Да, пока что ему не доводилось встречаться с сильными соперниками, но предпосылки к развитию у бело-голубых явно лучше, чем у «Милана».

Руководство «россонери» приняло решение расстаться со Стефано Пиоли, который привёл команду к чемпионству в сезоне-2021/2022. Разрыв отношений с 58-летним наставником видится очень большой ошибкой боссов «Милана». Неужели постоянное участие в Лиге чемпионов их не устраивало?

Пиоли построил очень сильную команду. Если бы у него было больше ресурсов и реже докучали важные кадровые потери, «Милан» был бы непобедим. Сколько футболистов прибавило благодаря тренировкам и идеям Стефано? Не сосчитать.

Новым главным тренером «россонери» стал Паулу Фонсека. Из итальянских клубов ему ранее доводилось руководить «Ромой», но не сказать, что успешно. Под руководством португальского специалиста миланцы дома сыграли вничью с «Торино» (2:2) и на выезде уступили выступавшей в прошлом сезоне в Серии В «Парме» (1:2).

«Пармезанцы» должны были забивать больше. У «россонери» проходной двор в обороне. Они недорабатывают в центре поля и не показывают красивой игры в пас. Всё держится на индивидуальном мастерстве отдельных игроков и старых наработках, но даже для победы в матче с явным аутсайдером этого оказалось недостаточно.

Есть опасения, что в скором времени лидеры «Милана» перейдут в другие команды и «россонери» превратятся в середняка Серии А. Пока что они смотрятся совершенно невнятно. Поставить на то, что «Лацио» одержит победу в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.

Немаловажно, что игра пройдёт в Риме. Поддержка родных трибун составит отличное подспорье бело-голубым. Если «пармезанцам» «россонери» на выезде по делу проиграли, то в грядущей встрече им тем более вряд ли удастся набрать очки.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Милан» 31 августа 2024 года

«Лацио» не выглядит безнадёжно, а вот «Милан» оставляет после себя преимущественно негативное впечатление после расставания с Пиоли. Пусть у римлян пока что не всё получается, но по качеству командного футбола они смотрятся явно лучше «россонери». Бело-голубые допускают меньше ошибок и лучше передвигают мяч. Они видятся фаворитами.

Ставка: победа «Лацио» за 2.90.