Экспресс с коэффициентом 5.89: «Манчестер Сити» и «Байер» не расслабляются

Два последних наших экспресса попали точно в цель, но мы рассчитываем спрогнозировать удачно третий. Тем более сегодня множество матчей в европейских топ-лигах, выбор большой. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.89.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

В целом старт нового сезона «Вест Хэма» можно расценивать положительно. «Молотобойцы» дали бой крепкой «Астон Вилле» (1:2), набрали три очка в гостевом дерби с «Кристал Пэлас» (2:0) и продвинулись по Кубку английской лиги, обыграв далеко не самый слабый «Борнмут» (1:0). Для начала нормально.

Однако понятно, что «Манчестер Сити» в предстоящем матче даже на своём поле нужно опасаться. «Горожане» сохранили на посту главного тренера Хосепа Гвардиолу и прошлогодний состав. «Ман Сити» — действующий чемпион. Даже после двух туров он лидирует в АПЛ с наилучшей разницей забитых и пропущенных мячей. А в последнем матче нападающий Эрлинг Холанд оформил очередной хет-трик.

Хорошим вариантом для ставки смотрится победа «Ман Сити» через тотал больше 2.5 мяча за 1.78. В преимуществе «горожан» сомнений нет никаких — они и Суперкубок Англии у «Манчестер Юнайтед» из рук вырвали, победили «Челси» (2:0) и разгромили «Ипсвич» (4:1). Вполне возможно, что «молотобойцы» огрызнутся, но не более того.

Прогноз на матч «Байер» — «Лейпциг»

Магия Хаби Алонсо продолжается. Его подопечные преуспевают во всех турнирах. «Львы» выиграли матч за Суперкубок Германии со «Штутгартом» — 2:2, 4:3 пен. Бо́льшую часть встречи они провели в меньшинстве, но это не помогло сопернику. Затем «фармацевты» победили мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:2) в Бундеслиге и «Карл Цейсс» (1:0) в Кубке Германии.

Этим летом «красные быки» неплохо усилили состав. Вопрос только в том, возможно ли компенсировать уход Ольмо. Без него у «красных быков» до сих пор дела шли неплохо. Они разгромили «Рот-Вайсс Эс» (4:1) в Кубке Германии и обыграли «Бохум» (1:0). Однако «фармацевты» — это совершенно другой уровень.

«Львы» разучились проигрывать. Их ментальные качества и слаженный командный футбол никто не может превзойти. Дома подопечные Хаби Алонсо должны уверенно победить «Лейпциг». «Красные быки» только расстались с лидером. Им наверняка потребуется время на то, чтобы привыкнуть к игре без него. Поставить на победу «Байера» можно за 1.77.

Прогноз на матч «Лацио» — «Милан»

Несмотря на уход многолетнего лидера и капитана Чиро Иммобиле, «Лацио» достойно начал сезон. Он уверенно победил «Венецию» (3:1) и досадно на выезде уступил «Удинезе» (1:2). С 68-й минуты «маленькие зебры» играли в меньшинстве, но численное преимущество не помогло подопечным Барони.

«Милан» под руководством Паулу Фонсеки невероятно мощно провёл предсезонную подготовку, но в официальных встречах «дьяволы» дома сыграли вничью с «Торино» (2:2) и на выезде уступили выступавшей в прошлом сезоне в Серии В «Парме» (1:2).

В этом матче может и не быть победителей. Но просматривается одно – результативность. Обе команды и забивают и пропускают. Плюс «Милан» до сих пор не раскрыл весь свой атакующий потенциал. На самом деле он огромен. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.87.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Ман Сити» в игре с «Вест Хэмом» и тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

Ставка 2: победа «Байера» в матче с «Лейпцигом» за 1.77.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в игре «Лацио» — «Милан» за 1.87.

Общий коэффициент: 1.78 Х 1.77 Х 1.87 = 5.89.