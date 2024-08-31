«Монако» — «Ланс». Александр Головин рвётся в бой

Россиянин восстановился от травмы и провёл полноценную тренировку. Хюттер может на него положиться.

1 сентября состоится матч 3-го тура Лиги 1 «Монако» — «Ланс». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.90. Успех кроваво-золотых оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Ланс» 1 сентября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Ланс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ланс» (01.09.2024)

1 сентября состоятся пять встреч 3-го тура чемпионата Франции. В самой ранней из них в городе Фонвьей померяются силами местный «Монако» и «Ланс». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Вилли Делажо.

Несмотря на расставание с Виссамом Бен-Йеддером летом и выбывание из состава из-за травмы Александра Головина, «Монако» хорошо начал сезон. Он победил «Сент-Этьен» (1:0) и «Лион» (2:0). Даже гостевой фактор не помешал красно-белым в одну калитку обыграть «львов». Они должны были забить ещё больше.

Подопечные Ади Хюттера нанесли 15 ударов, а сопернику позволили пробить по своим воротам всего лишь два раза. Монегаски выиграли по всем параметрам, кроме разве что фолов. Любопытно, что фолили чаще футболисты «Лиона», но красную карточку схлопотал в результате полузащитник «Монако» Ламин Камара.

Потеря Камара — неприятное событие, но у Ади Хюттера больше поводов для радости, чем для разочарования. По информации СМИ, оправился от травмы и тренировался с командой без всяких ограничений Александр Головин. Вероятность того, что экс-хавбек ЦСКА сыграет в предстоящем матче, возросла в последние дни.

Головин стал капитаном после того, как красно-белых покинул Бен-Йеддер. Прошлый сезон Александр провёл показательно. Он три раза подряд признавался лучшим футболистом месяца в «Монако». В 25 встречах в первенстве полузащитник забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач.

После травмы Головину наверняка потребуется время на то, чтобы набрать форму. Маловероятно, что он проведёт на поле все 90 минут. Однако для победы монегаскам может хватить и этого. Ади Хюттер вывел их на новый уровень. У него всё работает как швейцарские часы.

«Ланс» — серьёзный соперник, с которым шутки плохи. Летом он пережил смену главного тренера. Кроваво-золотых возглавил Уильям Стилл. С «Реймсом» в сезоне-2023/2024 он повторил рекорд Тито Вилановы с «Барселоной», ни разу не проиграв с командой в первых 17 матчах чемпионата после тренерского дебюта в топ-5 лигах Европы.

Правда, резкий взлёт 31-летнего специалиста длился недолго, и после него последовало очень болезненное падение. «Реймс» отправил Стилла в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Команда одержала всего лишь две победы в 14 матчах чемпионата Франции.

Кроме того, команду покинул талантливый форвард Элье Ваи. «Ланс» приобрёл несколько футболистов, но пока что о пользе трансферов судить трудно. Кроваво-золотые начали сезон неплохо, победив «Анже» (1:0), «Брест» (2:0) и «Панатинаикос» (2:1).

Однако в ответной встрече с «Панатинаикосом» подопечные Стилла уступили со счётом 0:2 и в результате вылетели из Лиги конференций. Это очень неприятный удар, который может негативно отразиться на кроваво-золотых. У них может ухудшиться атмосфера в раздевалке и появиться раздробленность.

О стабильности «Ланса» говорить не приходится. На выезде ему вряд ли удастся хотя бы зацепиться за очки во встрече с выглядящим очень грозно «Монако». Заключить пари на победу монегасков в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Красно-белые выиграли все три последние очные встречи. В одной из них дело дошло до серии послематчевых пенальти, но то было в Кубке Франции. Вне зависимости от того, вернётся Головин в состав и примет участие в матче с кроваво-золотыми или нет, у Ади Хюттера есть отличные шансы добыть третью победу в сезоне подряд. С россиянином вероятность просто станет выше.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Ланс» 1 сентября 2024 года

Монегаски смотрятся очень солидно. Даже без Головина они показывают футбол отменного качества. Работа Ади Хюттера вызывает восхищение и уважение. Под его руководством команда быстро прогрессирует. На «Ланс» смена тренера по-началу оказывала положительное влияние, но вылет из Лиги конференций может выбить из колеи. От такого удара оправиться непросто.

Ставка: победа «Монако» за 1.90.